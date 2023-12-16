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骨質保衛戰 掌握35、65歲兩關鍵期

（鄒尚謙）
醫師建議，每天可喝兩大杯牛奶補充鈣量，或是透過營養補充品，每天可曬曬太陽20分鐘取得維生素D。(本報資料照片)
醫師建議，每天可喝兩大杯牛奶補充鈣量，或是透過營養補充品，每天可曬曬太陽20分鐘取得維生素D。(本報資料照片)

骨頭的健康與否密切影響一個人的生活品質，尤其是老年人若骨質疏鬆，肌肉又不斷流失、缺乏肌力訓練，不僅肌肉乏力容易失去平衡跌倒，一旦跌倒也容易骨折。

過了35歲以後，骨質便開始流失；到了65歲，每年更是骨質流失急行軍，要做好骨質保衛戰，必須擁有正確的觀念。

根據台灣國健署統計，骨質疏鬆症已成為65歲以上長者「常見慢性病」的第四位，千萬不可輕忽。以台灣為例，全台將近700萬人口有骨鬆的問題，更多時候自己「並不自知」，直到跌倒、骨折發生後，復原時程漫長，最終演變成需要長期臥床、需要人照料的窘境。

醫師盧異光說，每個人的骨骼是透過「成骨細胞」、「破骨細胞」來進行新陳代謝，因此不同部位骨折復原時間都不同，平均手指4周、手腕6周，若是大腿、小腿等大部位骨骼則需要半年至一年的時間復原，全身的骨骼大約3年會「煥然一新」一次。

骨骼受損的復原期間並不算短，若要保持健康的骨骼，就更得瞭解到自己的骨密度健康狀況，尤其許多人並不了解自己其實已經是「骨鬆預備軍」。盧異光指出，成骨細胞會讓骨骼變強壯，但到了30歲左右便開始逐漸走下坡，通常30至35歲成人的骨量最好，後續便以每年0.2%的速度流失骨質；65歲以後更以每年2%至5%速度加速流失，不可不慎。

「成骨細胞一旦少於破骨細胞，就容易骨鬆。」盧異光說，女性荷爾蒙有抑制破骨細胞的功效，男性的睪固酮也同樣能夠減少破骨細胞，因此一旦到了更年期，成骨細胞就會逐漸屈居劣勢，骨鬆便容易發生。

除了成骨細胞、破骨細胞的功能外，鈣質攝取對於骨密度影響也是相當重要。市面上有許多鈣營養補充品，盧異光說，常見大致有幾類，碳酸鈣類吸收率約27%，檸檬酸鈣類吸收率約35%，但碳酸鈣易有脹氣、便祕等副作用，導致民眾無法長期使用，補鈣效益也不顯著。目前市面上有較新型的非晶鈣（ACC），研究顯示溶解度、吸收率都很高，可有效的提供鈣質，讓骨骼利用，減少副作用的產生；更可同步刺激成骨細胞增生，臨床應用上已有改善骨密度、縮短骨折病患復原期的多起案例。

盧異光說，生活中種種因素都會影響骨質，長期服用類固醇、更年期後、酗酒、抽菸、熬夜、缺乏運動、營養不均衡都是造成骨質疏鬆的原因之一。特別是父母兄弟姊妹有骨質疏鬆、身高開始變矮、體態明顯愈來愈駝背的人，更是高風險族群。目前骨科中一致認定的「黃金標準」即為「雙能量X光骨質密度（DEXA）」檢查，放射量很低，建議民眾在30多歲骨質巔峰時，就可以開始檢查骨密度，作為後續監測的基準。

營養+運動 健骨兩原則

1.營養補充要留意，增加鈣質吸收率。

影響鈣質吸收的食物、藥品相當多，抗憂鬱劑、碳酸飲料，菠菜由於含有草酸，讓鈣不容易被吸收，建議與鈣片間隔一個小時再食用。腎功能不好的民眾則不建議吃檸檬酸鈣，恐造成腎臟過大負擔。盧異光建議，每天可喝兩大杯牛奶補充鈣量，或是透過營養補充品，每天可曬曬太陽20分鐘取得維生素D。

2.骨骼肌肉不可分，要做有效運動。

運動對骨質來說至關重要，但重要的是「有效運動」。盧異光說，骨骼跟肌肉密不可分，因為骨骼的強壯得與肌肉在「拮抗作用」中訓練，若是經常臥床的人骨質疏鬆，補充再多營養品也都無法改善，是典型的「失用型骨質疏鬆」。訓練骨質的運動基準要以「肌肉有收縮、拉扯骨頭」且時間不低於30分鐘。

平時上班族久坐，則建議每小時做各30秒的「手指、手腕、手肘」轉動，腳部踢一踢、扭一扭，打斷工作的連續性，讓肌肉放鬆一下，避免肌肉問題影響到骨骼健康。

醫師建議，每天可喝兩大杯牛奶補充鈣量，或是透過營養補充品，每天可曬曬太陽20分鐘...
醫師建議，每天可喝兩大杯牛奶補充鈣量，或是透過營養補充品，每天可曬曬太陽20分鐘取得維生素D。(本報資料照片)

骨鬆 便祕 骨科

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