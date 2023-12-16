骨質疏鬆不自知 5旬男舉啞鈴深蹲就骨折

現代人缺乏運動，骨質疏鬆成為民眾的健康隱憂。醫師表示，曾有50多歲男性自己拿著兩顆啞鈴練習深蹲，便開始腰椎痠痛，X光一照竟是「壓迫性骨折」，骨質疏鬆是難以自之的疾病，千萬不能等到出問題後才想要解決。

前台灣高雄榮總台南分院骨科主任陳建宏表示，臨床上中常遇到中高齡患者，有膝蓋疼痛、關骨節不適等困擾，主因大多是隨著年紀增長而導致關節 潤滑液的生成速度變慢，無法有效產生潤滑及緩衝作用，進而造成關節軟骨的磨損，嚴重時便會導致疼痛的發生，形成退化性關節炎。而退化性關節炎患者年齡層也從60至70歲逐漸下降，甚至已出現40多歲的患者，疾病年輕化相當明顯。

陳建宏分享，曾有50多歲的個案，想要增強體力因此自己拿啞鈴練習深蹲，但後續卻出現腰部痠痛的症狀，來到診間求診，一照X光發現是壓迫性骨折，類似的個案其實屢見不鮮，沒有及早鍛鍊身體，一時間運動強度太強，就會導致身體受傷。

不僅如此，游泳、咳嗽也有可能導致骨折，陳建宏說，還有一位40多歲跑三鐵的患者每天都在泳池練習游泳，目標泳渡日月潭 ，但某天開始深呼吸、咳嗽就會疼痛，初步判定肋骨骨折，後續即使打鋼板治療，還是得注重保養，但大部分民眾都是骨鬆 不自知，也不注重日常保養，直到骨折意外發生後才積極治療。

陳建宏建議，預防骨鬆要注重日常保養，若可以做拮抗運動上健身房其實相當好，若姿勢不正確，恐怕反而容易受傷，因此及早保養仍要尋求專業教練，後續學會正確姿勢後，可在家自行訓練，高抬腿、勾腳、深蹲、棒式運動都是相當適合的預防保養；營養補充上，民眾都知道要補鈣，但膝關節的潤滑液也得注重，過去都以為在診間才能施打的玻尿酸，其實已有口服的營養補充品可選擇，同時攝取鈣質、維生素D3與 K2，才可以充分達成補鈣-灌鈣-導鈣的協同作用，讓鈣質的吸收效率更好。