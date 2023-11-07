眼前突然一片黑 視網膜剝離4前兆 不立刻開刀恐失明

若放任視網膜破洞不管的話，玻璃體內的水分會順著破洞流入視網膜後方，久而久之可能會產生永久性視力低下，有很高的風險會完全失明。(取材自健康醫療網)

現代人處於3C時代，高度近視患者因為眼球軸距長，視網膜剝離機率比一般人高，一旦出現突發性飛蚊症、看到閃光、視野缺損、視力模糊應立即就診。台北榮總眼科部視網膜科主治醫師黃德光表示，曾有一位24歲的研究生，唸書唸著突然發現眼前一片黑、一檢查竟然是視網膜剝離，不巧過2天就是研究所畢業考試，患者無法及時開刀，面臨人生抉擇陷入兩難，最後仍咬牙決定考完試隔天衝去開刀，幸好有挽回視力。

視網膜是一層薄神經組織，如同相機底片能夠感光，讓人體驗色彩與光影的重要構造，視網膜是依靠外面脈絡膜供給營養，當視網膜神經曾發生病變，造成神經層無法吸收營養而退化，便會造成不可逆轉的視力損傷。視網膜剝離高風險族群包括：高度近視者、有家族史者、眼睛曾受過傷、有突發性飛蚊症者。

視網膜剝離4個前兆

突發性飛蚊症

視力老化或視網膜剝離初期，因裂孔造成出血與發炎，在玻璃體內漂浮而形成點狀物。

看到閃光

由於視網膜受到拉扯刺激或已形成裂孔，即使閉眼也能感覺到閃光。

視野缺損

部分視網膜剝落，便會看到黑影或產生黑幕遮住視野的感覺。

視力模糊

視網膜剝落嚴重者，中央視力明顯減退，甚至慢慢喪失視覺。

高度近視眼球軸距改變 視網膜變薄破洞

黃德光表示，600度以上就屬於高度近視，近視又分成軸性近視和屈光近視，眼球軸距變長，視網膜變薄就可能會產生破洞，早期變薄破洞不見得會剝離，可用雷射把破洞圍住，避免產生視網膜剝離。但若放任視網膜破洞不管的話，玻璃體內的水分會順著破洞流入視網膜後方，久而久之可能會產生永久性視力低下，有很高的風險會完全失明、視野完全黑掉，一定要緊急動手術。

「一旦產生高度近視，後面的風險就很難預防！」醫師提醒，高度近視者眼球軸距已經改變，無論配戴眼鏡、隱形眼鏡、進行白內障手術、做近視雷射近視等，仍然無法降低罹患白內障、青光眼、黃斑部病變或者視網膜剝離的風險，呼籲民眾儘量及早預防高度近視。此外，一般揉眼睛不會導致視網膜破洞，但是少部分人因遭受大力撞擊，可能會視網膜剝離，避免過度激烈運動，假設被球撞到眼球，一定要去眼科檢查。

黃德光表示，視網膜剝離通常發生在30、40歲以上的患者。但臨床上也曾看過20、30歲就有視網膜剝離，且沒有任何受傷或外力，自發性剝離，因此仍需警覺。

視網膜剝離3大類治療方式

冷凍療法

在視網膜破損處，施以局部冷凍貫通劑，封住破損邊緣。

鞏膜扣壓術

將矽膠植入扣壓鞏膜，由外而內將鞏膜圈住，使剝離的視網膜靠合。

玻璃體切除術

以玻璃體切除器深入眼球切除，並將網膜下液體吸出把視網膜回貼，但手術時眼球裡需要換空氣，病人開完刀後需要24小時趴著，且趴3個禮拜到1個月，對生活影響較大。

醫師提醒，無論接受哪一種的手術，眼球的構造都會改變，原有玻璃體的保護就喪失掉，一但未來受到撞擊的時候就會更加脆弱。因此預防勝於治療，高度近視者須定期追蹤，以免產生破洞，一有症狀趕快就醫治療師做雷射維護，才能夠預防後續產生視網膜剝離，一旦產生剝離，如果不立即把視網膜復位，視力損失恐無法恢復。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59795

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