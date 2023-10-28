益生菌補充 15個保健觀念

益生菌有益健康，但益生元飲料倒不見得是增進腸胃健康的萬靈丹。（Getty Images）

在所有保健食品中，益生菌產品在各種專業人員與一般民眾之接受度均獨占鰲頭。對於益生菌產品琳瑯滿目，菌種、菌株、活菌數等名詞令人眼花撩亂，台灣大學生化科技學系名譽教授潘子明在新書《潘子明益生菌健康研究室：科學實證益生菌對8大病症的保健功效》，闡述益生菌的15個重要觀念：

觀念1 益生菌不等於乳酸菌

益生菌（probiotics）並不等於乳酸菌，但大多數益生菌屬於乳酸菌中的雙歧桿菌（Bifidobacterium）和乳桿菌（Lactobacillus）。參照FAO/WHO建議的說法，益生菌是指一類活的微生物，當攝入足夠量時，可以對使用對象的健康發揮有益作用，包括調節腸道菌群、促進營養物質吸收和調節免疫等。而乳酸菌（lactic acid bacteria, LAB）一般是指能發酵醣類並主要生成乳酸細菌的總稱，其並非一個嚴格的微生物分類名稱。

觀念2 某些益生菌的死菌也具保健功效，但它並非益生菌

若產品標示「殺菌型」或「經過滅活處理」表示此產品不含活菌，不符合益生菌產品的要求，但若菌株可以產生「後生質」，仍可能具有保健功效。選購時仍應注意是否有足夠的科學證據證明具有保健功效，否則僅為單純的風味產品。

觀念3 發酵乳、發酵乳飲品、乳酸飲料的營養價值其實差別很大

乳酸菌產品大致可分為3類，最大差異在於乳酸菌與蛋白質 的含量，以營養價值來說，發酵乳＞發酵乳飲品＞乳酸飲料。乳酸飲料沒有活菌，歸類於休閒飲品。

觀念4 「益生質」是益生菌的食物，並非益生菌

益生質又稱益生元，雖然不能被人體消化，但可促進腸道有益菌的生長繁殖，從而促進人體健康，通常情況下，益生菌和益生質合理搭配使用效果更佳。

觀念5 並非所有的益生菌都一樣，可依據需求選擇菌種及菌株

並非所有益生菌的作用都一樣，民眾可以依據需求選擇適當菌種及菌株，來達到保健功效。但活菌數愈多，其益生效果不一定愈好，重點是菌株特性。

觀念6 活菌數愈多，益生效果不一定愈好，重點是菌株特性

網路上許多益生菌標榜有好幾千億，潘子明提醒：「請注意，不要被這種手法給騙了」，不同菌株皆有自己的功效劑量，請選擇有臨床試驗證實其功效的產品，別只看高菌數的產品，還可能買貴了。

觀念7 一種產品所含有的菌株種類愈多，不見得效果就愈好

不同菌株之間可能會產生相乘作用，但不是所有菌株組合都有效果。潘子明表示，曾審查過號稱含有78種菌株的產品，但廠商卻回答不出來是哪78種菌株。衛生福利部對於申請健康食品的保健產品，均要求以最終產品進行功效評估。

益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌會被抗生素殺光，失去效果。（本報資料照片）

觀念8 益生菌並非萬靈丹，並不能包治百病

益生菌並非萬靈丹，並不能包治百病，但目前大多數科學家認同，益生菌能夠調節腸道菌群，促進營養物質在腸道內的消化、吸收和代謝，有益人體健康。要記得益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光，失去效果。

觀念9 聰明辨別添加用途，「有添加」不等於不好

有些添加成分，對身體保健是有幫助的，例如寡糖類、糖醇類或是膳食纖維，都屬於益生質，可以促進益生菌生長繁殖；麥芽糊精是賦形劑，可以避免益生菌結塊、增加保存效期，提升益生菌的穩定度。。

觀念10 益生菌產品一般並不會太甜，不必刻意因糖太多而不吃益生菌

曾有某牌益生菌生產的發酵乳，添加的糖量太高，引起民團抗議，衛福部已要求將「額外添加的精緻糖」降至25克以下。

觀念11 常吃益生菌並不會產生依賴性，但也須搭配健康生活習慣

長期食用益生菌並不會使腸道喪失自身繁殖有益菌的能力，或使人產生依賴性。但也須配合調整飲食與生活作息，不宜持續大吃大喝或每天吃消夜，否則就算補充再多益生菌也無法促進健康。

觀念12 長期吃益生菌才能真正有益腸道健康

腸道益生菌約7-14天即會被更換，更新的速度很快，故不會有依賴的情況產生，因此也需要定期補充益生菌，才能有助於維持腸衛健康。

觀念13 益生菌的作用不因人種不同而異，不過對特殊病人須留意

潘子明建議民眾選擇具有安全性評估報告的產品另外，免疫缺陷患者、危重病人等族群，使用前應諮詢醫師意見。

觀念14 購買益生菌粉或發酵乳，低溫 保存效果要比室溫好

購買益生菌粉或發酵乳，低溫保存效果要比室溫好，如有衛福部健康食品標章認證的產品也較好。

觀念15 益生菌空腹吃最能發揮功效，且要避免搭配熱水熱飲喝

空腹吃益生菌最能發揮功效，並避免用攝氏40度以上的水配益生菌，因為高溫會殺死益生菌。

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