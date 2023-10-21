愈抓愈癢？結節性癢疹「神經發炎」1顆癢全身

（圖：健康醫療網提供）

皮膚出現米粒或碗豆大小的疹子，而且愈抓愈癢？小心可能是「結節性癢疹」，台大醫院皮膚部主任蔡呈芳教授表示，結節性癢疹有神經增生肥厚、纖維化現象，有如神經發炎，它的「癢」是從皮膚中透出來的深處癢感，而且有神經性連鎖反應，一顆發癢就會引發全身上下百顆癢疹。

許多結節性癢疹的患者會因為癢感而無法獲得好的睡眠、生活品質，不過現在研究發現生物製劑可以有效改善結節性癢疹、生活品質。在2023年歐洲皮膚病與性病學會年會（EADV）上，蔡呈芳教授便針對結節性癢疹的治療發表研究成果。

研究證實「它」可有效改善

結節性癢疹有部分患者合併有異位性皮膚炎，蔡呈芳教授提到，生物製劑在5月臨床試驗中就針對這樣的患者進行研究，在病人2周注射一次、持續半年後，發現有6成病人癢感程度可以減低至少4分、搔抓嚴重度可以降到0－1分。

其餘4成患者雖然未達有效療效指標，但多數患者皆表示生活品質獲得改善，不過，蔡呈芳教授表示，事實上實務使用發現患者的滿意度遠遠高於臨床試驗研究結果。

因此，為了瞭解未達有效療效指標的患者，在使用生物製劑後的實際狀況如何，研究團隊進行研究，一共收錄了150多位結節性癢疹患者，並在歐洲皮膚病與性病學會年會（EADV）上發表這篇論文。

蔡呈芳教授表示，研究顯示生物製劑可精準作用於第二型發炎反應、安全性高，治療半年可以顯著改善皮膚搔癢與結節病灶的嚴重程度，甚至有機會讓皮膚恢復平整狀態，進而改善睡眠、生活品質，未達有效療效指標的患者有一半在治療後對治療成果感到相當滿意。

生物製劑成新選擇

結節性癢疹是一種慢性皮膚疾病，不僅是免疫系統與皮膚組織相互影響的疾病，也涉及神經系統，治療方式以類固醇、冷凍治療、紫外線光療與口服免疫抑制劑等為主。

但蔡呈芳教授指出，長期使用類固醇會有水牛肩、血糖 升高等副作用，口服免疫抑制劑可有效治療，但主要是針對合併濕疹患者較有效、也有白血球低下及感染、肝功能異常等副作用，而冷凍治療考驗醫師的手感，光療有光線穿透性的問題，對太厚的病灶往往效果不足。

現在，研究顯示生物製劑對於結節性癢疹也有效果，蔡呈芳教授表示，這對患者來說是另一種新的治療選擇，而且結節性癢疹有部分患者合併有異位性皮膚炎，2種疾病癢的共同發炎物質相同，可以透過生物製劑同時達到治療效果。

目前此藥品也於10月正式通過台灣食藥署核准供臨床中重度結節性癢疹治療使用，有機會幫助更多病友找回無癢人生。除了用藥外，蔡呈芳教授也提醒患者，平時應避免皮膚過度乾燥、刺激，若有搔癢千萬不可以搔抓，以免一發不可收拾。

資料來源：健康醫療網

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