喝咖啡+B群 不提神更疲憊

藥師提醒，喝咖啡加上B群若同時攝取，不僅無法提神，還會讓人更加疲憊。（取材自Ingimage）

「喝咖啡 加上B群，更能提神」這是真的嗎？台灣預防保健協會理事長趙順榮指出，咖啡因內含的成分，除了會加快人體的血液循環，還會加速維生素B群的消耗，所以「B群＋咖啡」組合方式不僅無法達到讓提神效果加倍的目的，更會讓人越感疲憊。

具有藥師證照的趙順榮表示，維生素B群在人體中扮演著協助酵素代謝營養素的「輔酶」角色，屬於身體重要的代謝工具，如果B群攝取不足，就容易覺得虛弱無力。

至於咖啡因，這是1種黃嘌呤生物鹼化合物，常存在於咖啡樹、茶樹、巴拉圭冬青，及瓜拿納的果實及葉片裡，屬於中樞神經興奮劑，可以暫時地驅走睡意，恢復精神。

一般來說，咖啡因在攝取後45分鐘內會被胃腸吸收，健康成人的咖啡因半衰期大約是3至4個小時，若有在口服避孕藥物的女性體內則延長至5至10個小時，在已懷孕的女性體內則大概為9至11個小時。

值得注意的是，咖啡中的咖啡因成分，除了加快人體的血液循環，也會加速維生素B群的消耗速度，可能讓人覺得更累。因此，不建議同時攝取B群、咖啡，2者至少間隔30分鐘到1小時。

咖啡這樣喝

至於咖啡、B群的最佳攝取時間及禁忌為何？台北市藥師公會前理事長張文靜將分述重點：

1.切記不要空腹飲用，許多人習慣起床後，先來1杯黑咖啡醒神，但這可能提高胃潰瘍、胃食道逆流等風險。

2.罹患心血管疾病 、心律不整、骨質疏鬆、腸胃疾患等患者，以及孕婦，應避免或減少飲用咖啡、可樂、茶飲等含有咖啡因的飲料。

3.嗜喝咖啡者應多攝取牛奶、小魚乾、乳酪、綠色蔬菜 或鈣片。

B群這樣吃

1.單純B群屬於水溶性維他命，不會傷胃，餐前飯後均可服用。

2.B群如有添加鋅等礦物質，則建議飯後服用，以免腸胃不適。

3.不易入睡者應在下午4點之前服用B群，以免影響夜間睡眠。

4.依照不同需求，選擇不同B群產品，如B1具有提振精神的功效，而B2則有改善嘴破、口腔黏膜破損的好處等。

除了保健食品，張文靜表示，蔬菜、水果、奶、蛋、豆、魚、肉及堅果類均含有B群，建議經常外食族、輪值夜班、熬夜、應酬喝酒，以及壓力沉重者，應多多攝取這些食物。（本文由NOW健康提供，

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