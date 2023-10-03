全球第2例豬心移植 美58歲患者術後狀況佳、密切觀察中

圖片來源 ／健康醫療網

美國馬里蘭大學（University of Maryland Medical Center）醫學 院團隊，去年完成全球首例豬心移植人體手術，但病患過了2個月後死亡，團隊再次於本月20日進行了第2例豬心移植，使用基因編輯豬，患者術後狀況正常，未來幾周是關鍵期，需密切觀察。

據《美聯社》、《CNN》等報導，58歲美國退伍海軍、美國國立衛生研究院實驗室技術員福塞特（Lawrence Faucette）患有末期心臟病，出現心臟衰竭狀況，且又同時合併有周邊血管疾病和內出血併發症，身體不適合接受傳統的心臟移植手術，因此院方決定進行豬心移植手術。

福塞特完成手術後，22日已能在病床上坐起來並和親友聊天，未來幾週是恢復關鍵期。妻子安福賽特（Ann Faucette）表示，她只期盼夫妻有更多時間相處。

負責執刀的馬里蘭大學醫學院外科教授巴特利格里菲斯（Bartley Griffith）表示：「我們再次為瀕死患者提供了延長壽命的機會，我們非常感謝福塞特先生的勇敢付出，願意幫助我們提高此領域的知識。」

首例豬心移植患者 因「一系列複雜因素」死亡

目前世界上還沒有利用豬器官進行活體移植的大型臨床試驗。馬里蘭大學於2022年1月對57歲的大衛貝內特（David Bennett）進行全球首例實驗性豬心移植手術，但患者在手術後2個月離世。患者移植幾週後沒有出現排斥反應，屍檢死因為心臟衰竭與「一系列複雜的因素」。但國際醫學期刊《刺胳針 》（The Lancet）上發表的研究案例指出，有證據顯示出以前從未發現的豬病毒。

醫院聲明已告知患者所有風險，福塞特完全同意實驗性治療，接受了全面的精神評估，並與醫學倫理學家討論自己的病例。福塞特自己也坦言，他了解手術的風險。

團隊對福賽特進行實驗性抗體治療法，抑制人體免疫系統，防止對豬心產生排斥，並密切監測他是否有任何排斥反應或豬相關病毒的產生。團隊也對供體豬進行了仔細篩檢，確認是否有病毒或病原體的跡象。

馬里蘭州異種移植專家莫希丁（Muhammad Mohiuddin）表示，看到豬心在人類身上起作用很奇妙，他不預設未來會發生什麼事。此外，其他醫院專家也陸續在捐贈大體上測試了豬腎和豬心移植，投入研究異種移植。

避免人體免疫系統排斥 第2例豬心進行基因改造

這次手術的不同之處在於，直到去年的移植手術之後，專家才發現豬心臟內潛伏著豬病毒的跡象，現在他們有了更好的測試來尋找隱藏的病毒，也進行了一些藥物改變。

為了在活體患者身上進行豬心移植這項新實驗，研究人員需要取得美國食品藥物管理局（FDA ）的特別核准才能進行。FDA表示，「同情使用」（compassionate use）計劃僅在患者別無選擇時，提供「患有嚴重或可能立即危及生命的疾病或狀況之患者，獲得臨床試驗以外的研究性醫療產品（藥物、生物製劑或醫療器械）的潛在治療途徑」。

FDA於2020年首次批准基因編輯豬用於潛在治療和消費用途。此次移植手術使用的豬心臟，來自聯合治療公司子公司Revivcor的基因改造豬，這隻豬有10個基因被編輯：

「敲除」3個基因：阻止其活性，以消除豬血細胞中的α-半乳糖，這種糖會引發人體免疫系統的嚴重反應，導致器官排斥。

修改1個豬基因：控制豬心生長。

加入6個人類基因：增加人體免疫系統的接受度。

美國聯邦政府表示，目前器官移植名單上有超過113,000人等待器官，其中3,354人需要心臟。美國生命捐贈組織（The group Donate Life America）表示，每天有17人在等待器官捐贈的過程中離世。

美國器官移植短缺，只有經評估最有可能長期存活的患者才能獲得移植手術的機會，去年約進行4100多例心臟移植手術。由於人體的免疫系統會抵抗外來組織，數十年來，將動物器官移植到人體的手術都以失敗告終。如今透過基因改造技術，使動物器官變得更像人體組織，得以進行豬心移植。

獨立生物倫理研究機構黑斯廷斯中心（Hastings Center）的研究學者凱倫馬施克（Karen Maschke)表示，這種對單一患者的「同情使用」可以提供一點有關豬器官如何發揮作用的資訊，但不如正式的臨床測試那樣足夠。而且FDA核准第2起案例，也顯示了該機構尚未準備好允許啟動豬心移植大型臨床試驗。

參考資料：

UM Medicine Faculty-Scientists and Clinicians Perform Second Historic Transplant of Pig Heart into Patient with End-Stage Cardiovascular Disease

Surgeons perform second pig heart transplant, trying to save a dying man

Groundbreaking transplant of pig heart into living recipient is performed for the second time ever



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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59417





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