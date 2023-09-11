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這個傷大谷翔平也遇過 醫：韌帶重建手術後軍人打消退伍念頭

記者黃寅／台中即時報導
林口長庚醫院運動醫學科教授陳昭宇（右）說，較嚴重複雜脫臼或伴隨骨折之病人，需進行手術作固定及韌帶修補。（大里仁愛醫提供）
林口長庚醫院運動醫學科教授陳昭宇（右）說，較嚴重複雜脫臼或伴隨骨折之病人，需進行手術作固定及韌帶修補。（大里仁愛醫提供）

1名40歲軍人在訓練時手肘關節脫臼，雖經復位後以石膏固定治療，但休養後仍感覺右手肘極度不穩定而且使不上力，吃藥、針灸和復健後症狀仍未改善，感到十分灰心。原本已有申請退伍念頭，後來到台灣大里仁愛醫院運動醫學中心治療，才發現是右肘尺側副韌帶斷裂。在林口長庚醫院運動醫學科教授陳昭宇與醫師李祥安共同為他進行韌帶重建手術後，該名軍人的手肘終於重獲穩定，重回軍中崗位。

大里仁愛醫院骨科部說，手肘尺側副韌帶損傷常見於肘關節脫臼之病人，以及經常需要激烈甩動手臂的運動員身上，以棒球投手和其他投擲運動員如美式足球的四分衛和標槍運動員等最常見。最近很火熱的大聯盟天使隊日籍球星「二刀流」選手大谷翔平，過去也曾是手肘尺側副韌帶斷裂的受害者，在2018年10月接受手術後強勢回歸，不僅投球逐漸穩定，打擊更是不斷刷新紀錄。

陳昭宇說，手肘尺側副韌帶重建手術俗稱湯米約翰手術（Tommy John Surgery)本手術因1974年美國大聯盟投手Tommy John因為長期投球造成手肘尺側副韌帶斷裂，在接受此項手術治療後重新回到大聯盟投球，表現優異後，因此而得名。

他說，若是較輕微的尺側副韌帶損傷可以考慮先用石膏或肘支架固定的保守療法；而較嚴重複雜脫臼或伴隨骨折之病人則需進行手術作固定及韌帶修補。當治療失敗變成慢性的肘關節不穩定之病人，就得考慮施行手肘尺側副韌帶重建手術。

手術過程中需將身上其他部位肌腱(最常使用病人的掌長肌肌腱)移植到破損之手肘尺側韌帶來重建，藉此達到重建肘關節穩定度的目的。手術之後須使用手肘支架固定在90度，讓重建好的韌帶有穩定的環境可以生長修復。在門診追蹤過程中，可以把肘支架的活動角度慢慢增加，讓病人可以兼顧復健與避免關節沾黏。

李祥安說，患者是軍中訓練傷兵搬運過程中，不慎重心不穩，肩上扛著的同袍壓在他的右手肘上而造成手肘尺側副韌帶斷裂，這樣的情形很少見。建議若曾經發生手肘關節脫臼，經治療後仍持續感到肘關節不適、不穩定或使不上力的情況，應就醫尋求專業骨科醫師的評估與及早後續治療。

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