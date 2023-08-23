飲食控制、定期檢查、服藥…3招預防高血糖

高血糖最常見的主因是體內的胰島素不足，或是身體發生胰島素阻抗，導致分泌的胰島素不足以讓血糖回到正常值。（本報資料照片）

糖尿病 患者經常出現高血糖 狀態，長期處在高血糖時，會導致各種糖尿病的併發症 。高血糖顧名思義就是血中葡萄糖過多，一般來說，正常人的空腹血糖值（空腹至少8小時以上）超過125mg/dL時，就視為高血糖。但對糖尿病患來說，高血糖定義會建議修正為：進食後一到二個小時後，血糖值>180mg/dL，且數值會隨著糖尿病的嚴重度而稍有不同，所以要跟醫師討論，確認自己合理的血糖範圍。

高血糖最常見的主因是體內胰島素不足，或身體發生胰島素阻抗，導致分泌的胰島素不足以讓血糖回到正常值，這兩種情況分別是第一型糖尿病和第二型糖尿病。

一般人很容易將高血糖與糖尿病畫上等號，但其實並非只有糖尿病會引起高血糖，某些代謝疾病和罕見疾病也會引起，例如：庫欣氏症和肢端肥大症等代謝疾病，罕見疾病中的肌肉強直症等也都會引起高血糖。

一般來說，血糖值沒有達到250mg/dl，身體不太會產生明顯症狀，所以「高血糖」的狀況很容易被患者所忽視。患者身體如果長期處於高血糖的狀態，就像把身體長期浸泡在糖水中，不但會傷害神經與血管，如同糖尿病的併發症一樣，最終擴及全身的組織和器官，常影響到器官包含：腎臟、視網膜病變、心血管疾病、中風等，病人往往等到器官發生問題時，才會注意到自己「高血糖」的情況。

嚴重高血糖時，身體會出現症狀，轉成危及生命的急症，例如：糖尿病酮酸血症（Diabetic ketoacidosis，簡稱DKA），較常發生在第1型糖尿病患者，第2糖尿病患者並不常見，出現症狀時血糖值通常高達350-500mg/dl，但臨床實務上發生的血糖值可以250-800mg/dl，這種情況需要立即就醫，死亡率約在5-10%間。

如果糖尿病患者意識還清楚時，可以先檢測血糖值，確定是否處於高血糖的狀態，此時患者可以先補充水分和電解質，嘗試降低血糖濃度，狀況沒改善或者出現疲倦、意識不清的情況，此時需要立即就醫，由專業醫師進行緊急處置。

高血糖的患者如同糖尿病一般，需要跟治療團隊討論，透過藥物、飲食和運動來進行改善，需要特別注意的一點，如果患者的血糖＞240mg/dl，此時需要檢查尿液中是否有酮體產生，如果有酮體產生，運動反而會增加糖尿病酮酸血症的發生機會。

糖尿病患者很難完全預防高血糖，建議透過個人的糖尿病管理計畫，嘗試減少高血糖發作的次數。建議糖尿病患者必須要了解自己血糖容易升高的原因，這會因個人體質而有所不同，所以需要跟主治醫師討論，讓專業團隊協助自己如何避免發生高血糖症狀。