我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

台裔女大生創BobaWay台英翻譯網頁 助台裔美國人學台語

下午4點爬山也中暑 國中生肛溫飆106.5℉ 醫分析這原因釀禍

記者鄒尚謙／台北即時報導
三軍總醫院接到今年中暑導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解病例，立即啟動中暑防治小組作業程序，25分鐘內把他的體溫降至38.5℃（101.3℉），意識逐漸恢復。（朱柏齡提供）
三軍總醫院接到今年中暑導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解病例，立即啟動中暑防治小組作業程序，25分鐘內把他的體溫降至38.5℃（101.3℉），意識逐漸恢復。（朱柏齡提供）

天氣爆熱，台灣三軍總醫院已接到今年中暑導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解的首位病例，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，患者是國中生，7月8日下午4時和朋友爬山，已避開溫度最高的中午時段，6時多朋友發現他意識混亂，胡言亂語，通知父母後緊急送醫，當時肛溫41.4℃（106.5℉），所幸經緊急降溫，症狀改善。

朱柏齡表示，據一起爬山同學表示，4點多時，患者就反應很累，一直到6點多，開始手腳亂揮，行為怪異，於是緊急通知父母， 此時他只認得父母，其他人都不認得了。

到了三總，立即啟動中暑防治小組作業程序，25分鐘內把他的體溫降至38.5℃（101.3℉），患者意識逐漸恢復，但檢驗顯示仍有急性腎衰竭、代謝性酸中毒，橫紋肌溶解症及肝指數上升。

朱柏齡表示，下午4時已避開最熱時段，但事後根據氣象觀測紀錄，當時氣溫36.3℃（97.3℉），相對溼度50%，體感溫度42℃（107.6℉），換算下來，熱指數41.3，超過40即有中暑風險；另外，同行的人都沒事，為何這位同學中暑？進一步了解，患者的背包特別重，導致體力負荷增加，提醒大家注意，天熱除了要避免日曬，也要注意體力負荷不能太重。

事後詢問這位中暑的患者，他完全不記得被發現不對勁到送醫治療這段時間發生什麼事，記憶完全空白，醒來就已經在三總了。

另外，從同行的人發現他胡言亂語，最先的反應是通知父母而非立即送醫，朱柏齡表示，由此可見大家對熱傷害的知識不足，最近氣溫升高，一旦出現很累、頭昏、想吐、惡心等症狀，一定要提高警覺， 除了自覺症狀外，當同行者發現患者胡言亂語，言行怪異或抽搐時，可能已中暑了          

朱柏齡也提醒夏天戶外運動中暑的可能危險因子：

1. 溫度高、濕度高，尤其是熱指數大於40時「熱指數 = 溫度 +（濕度x0.1）」 

「當天熱指數為 36.3 + （50 x 0.1） = 41.3」

2. 飲水不足，飲用高糖分或含咖啡因飲料，飲酒

3. 熱適應不足、平常常待在冷氣房，不常在熱的環境運動

4. 體適能差、太久沒運動，運動超過體能負荷（和同儕一起運動時，可能已體力不濟，但因同儕壓力，仍硬撐導致超過體能負荷，身體散熱不及）

5. 睡眠不足

6. 最近有感冒、腹瀉，身體虛弱

7. 肥胖，BMI > 28

8. 有慢性病，心肺功能差者

9. 服用某些藥物，如治療流鼻水的抗組織胺或抑制腸胃蠕動的抗膽鹼藥物可抑制排汗，搖頭丸或含麻黃素的減肥藥可刺激新陳代謝增加產熱，某些精神病用藥可抑制排汗，心臟病人服用利尿劑可增加水分流失，甲狀腺刺激劑可增加新陳代謝產熱。

心臟病 肥胖 咖啡

上一則

夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫107.2℉陷昏迷

延伸閱讀

夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫107.2℉陷昏迷

夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫107.2℉陷昏迷
台灣今年近千起熱傷害 男性占大宗

台灣今年近千起熱傷害 男性占大宗
流汗吹冷氣易中暑 中醫2招緩解不適

流汗吹冷氣易中暑 中醫2招緩解不適
小暑飆高溫 中暑分2種 靠吃喝可解暑

小暑飆高溫 中暑分2種 靠吃喝可解暑

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。（記者李易昌／翻攝）

童戴智慧手表為定位、聯繫？醫：恐造成這些負面影響

2023-07-04 05:00
(取材自健康醫療網)

50歲手麻筷子拿不穩 竟是「1地方退化病變」惹禍

2023-07-03 01:25
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

2023-07-04 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

2023-07-07 00:30

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格