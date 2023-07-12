我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

眼前一片霧 白內障及早治療效果好

記者莊曜聰／綜合報導
白內障是眼部常見疾病，不只年長者容易患病，血糖控制不佳、抽菸都可能導致，眼科醫師郭怡君建議出現視力不清狀況時可就診求助。(圖：衛福部新營醫院提供)
白內障是眼部常見疾病，不只年長者容易患病，血糖控制不佳、抽菸都可能導致，眼科醫師郭怡君建議出現視力不清狀況時可就診求助。(圖：衛福部新營醫院提供)

隨著年齡增長或疾病等因素，水晶體混濁導致視線不良，眼前一片霧茫茫，就是所謂的「白內障」，一般民眾總會忽略早期症狀，等到白內障真的「成熟」了才就醫，醫師指出，當出現視力模糊的狀況，發現日常生活受到影響，就應到醫院看診，可以早期治療，並考慮手術，以免從「白霧」到「全黑」。

台灣衛福部新營醫院眼科醫師郭怡君說，除了年齡增長造成的退化外，包括血糖控制不佳、抽菸、紫外線長時間照射、服用類固醇藥物等，都可能造成白內障情形，一旦水晶體開始混濁，阻礙光線進入視網膜，就會影響光線於視網膜上的聚焦。

郭怡君表示，白內障屬漸進性疾病，初期視力減弱時不易被察覺，甚至會讓人以為是疲勞所導致，多休息一下就好了，其症狀為視力減退、單眼產生雙重影像、夜晚駕車時產生眩光或閱讀困難、易流淚、眼中所見的顏色昏暗不明豔。

而治療白內障的方式，初期以眼鏡改善視力、藥水保養，中後期則建議採取水晶體置換手術治療，現行的小切口超音波手術，傷口範圍小，角膜內皮細胞損傷小，患者不需住院且視力恢復快、手術成功率高，也大幅降低感染機率、術後視力品質佳。

郭怡君提醒，民眾若感覺視力不清，就應該就診求助，平時視力保健可適度補充健康營養品，如葉黃素、維他命A、胡蘿蔔素、蝦紅素、深海魚油、亞麻仁油、維他命C、維他命B群、葉酸等。

血糖

上一則

骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

延伸閱讀

「患者有許多恐懼」 印州墮胎禁令生效前 手術次數已遽減

「患者有許多恐懼」 印州墮胎禁令生效前 手術次數已遽減
朱芯儀曝乳癌「開刀記號」 吐心聲：未知的恐懼最可怕

朱芯儀曝乳癌「開刀記號」 吐心聲：未知的恐懼最可怕
維州醫院手術流程、明細 須上網公布

維州醫院手術流程、明細 須上網公布
駝背讓他不敢上大學 脊椎截骨助他抬頭挺胸長高9公分

駝背讓他不敢上大學 脊椎截骨助他抬頭挺胸長高9公分

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
(取材自健康醫療網)

心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

2023-07-10 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

2023-07-07 00:30
綠豆薏仁可以清熱解毒，但慢性濕疹患者卻可能越吃越癢，中醫師黃書澐提醒，要針對體質對症下藥才能有效治療。（麻豆新樓醫院提供）

得濕疹吃綠豆薏仁清熱解毒卻越吃越癢 中醫師建議對症下藥

2023-07-05 04:51
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

2023-07-04 02:00

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記