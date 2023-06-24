又喘又咳 超音波揪出肺高壓

肺高壓常見症狀有五大「喘、咳、血、腫、暈」，難在門診診斷出來。（本報資料照片）

高血壓 不是只會造成動脈血壓增高，也可能導致「肺高壓」。肺高壓成因複雜，加上初期症狀不具特異性，因此難在門診診斷出來。台灣聯安診所胸腔科醫師蔡哲龍指出，肺高壓會造成心臟負荷變重，並引發各種心肺問題，甚至久會變成右心衰竭；而經過心電圖和胸部X光攝影 或是服用藥物沒有改善時，可以安排心臟超音波檢查。

肺高壓是指肺動脈壓力上升，平時休息時平均肺動脈壓力應小於20mmHg（毫米汞柱），但若有肺高壓，休息時的平均肺動脈壓力會超過25mmHg以上。常見症狀有五大「喘、咳、血、腫、暈」，但是因為不具特異性，所以容易被忽略或誤以為是其他疾病。

有猝死 風險

蔡哲龍解釋，這些症狀其實是有相關，患者首先可能會疲勞、喘或運動耐受性變差，久了之後會有咳嗽，甚至帶有血絲。再者，因為右側心臟回流不好而造成腹部、下肢水腫。最後，肺部回到左側心臟的血流量變少，左心室壓縮到腦部的血流也會相對變少，所以會感覺頭暈，甚至更有暈厥、猝死的風險。

蔡哲龍表示，肺高壓是肺部血管壓力升高，所以右心室必須更用力收縮才能把血液打到肺部進行氣體交換，久而久之會造成右心心肌肥厚、瓣膜閉鎖不全，進一步變成右心衰竭。

肺高壓成因除了不明原因且罕見的原發性肺動脈高壓，還有自體免疫疾病、感染或藥物等問題造成的次發性肺動脈高壓；另外，慢性肺部疾病與缺氧、左側心臟疾病惡化、慢性血栓栓塞等也可能引起肺高壓。

門診難診斷

臨床上肺高壓難在門診診斷出來，因為當民眾有喘、咳或呼吸不適症狀時，最常做的是心電圖和胸部X光攝影，但這兩者敏感度與特異性不高，因此難以早期發現肺高壓的徵兆。從開始有肺高壓症狀到被正確診斷，平均約需要兩年時間，不少人被診斷出來時，肺高壓可能都已經是第三級或第四級了。