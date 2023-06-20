肩痛難入眠 微細動脈栓塞手術止痛

病患肩膀關節磁振造影檢查，上、下箭頭所指分別為旋轉肌腱發炎處、肩關節囊發炎處。(圖：衛福部苗栗醫院提供)

57歲龔姓男子肩膀疼痛超過三個月，肩膀活動到某個角度時就引發疼痛，晚上睡覺時比白天更痛，常被疼到醒過來，長期無法安睡，嚴重影響日常生活，醫師以微細動脈栓塞止痛術治療後，男子肩膀疼痛狀況獲得明顯改善。

台灣福部苗栗醫院放射科主任徐庸表示，經檢查發現病患的關節 活動度受限，X光檢查未顯示鈣化或關節退化，進一步超音波和磁振造影檢查確認診斷為「旋轉肌袖肌腱炎」和「沾黏性肩關節囊炎」，病患起初先接受注射治療，但僅部分緩解。

他表示，經醫師與病患討論後，決定進行微細動脈栓塞止痛術，只需局部麻醉，在手腕部位的動脈進行穿刺，將微導管伸入肩膀疼痛部位血管，在血管攝影 指引下注射顯影劑，找出異常增生的小血管，再通過微導管注入栓塞藥物，去除這些引起疼痛的異常小血管，進而改善發炎和異常血流，一般治療時間約一至兩小時。

病患接受治療後三天回門診，肩膀已幾乎沒有疼痛，睡眠也回復以往的輕鬆安穩。

徐庸指出，沾黏性肩關節囊炎通常發生在50歲左右，40歲或60、70歲的人也可能發生，復健和止痛藥是常見治療方法，進一步還可配合超音波導引注射或體外震波治療。最近研究發現，慢性關節炎疼痛與異常增生的微血管有關，微細動脈栓塞止痛術治療可清除異常增生的微血管，改善發炎和消除異常增生的疼痛神經，有效改善疼痛症狀。

他表示，微細動脈栓塞止痛術不僅適用於沾黏性肩關節囊炎、旋轉肌袖肌腱炎，還可用於治療「肩關節術後」的慢性疼痛，適用於疼痛指數 達到5分以上，且經3個月以上治療無效的患者。治療後可能出現局部疼痛或瘀青，栓塞部位顏色可能短暫改變，但通常會在數分鐘到一個月內消失。