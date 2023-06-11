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預防長新冠後遺症 夏日運動首推游泳

（游振昇）
長新冠持續時間因人而異，通常1年內症狀會消退。（Getty Images）
長新冠持續時間因人而異，通常1年內症狀會消退。（Getty Images）

美國醫學期刊「JAMA」發布研究指出，平時維持5種以上健康生活方式，染疫後患長新冠風險降低49%；運動業者表示，夏天運動又首推游泳

運動業者表示，在確診康復後3個月內，若出現呼吸困難、心悸、容易疲倦、記憶力減退、肌肉痠痛等後遺症，且症狀持續2個月，即是罹患「長新冠後遺症」。長新冠持續時間因人而異，通常1年內症狀消退。

美國醫學期刊「JAMA」今年2月發布一項研究，證實平時維持5種以上健康的生活方式，包含維持正常範圍BMI、不吸煙、健康飲食、適度飲酒、規律運動和充足睡眠，比起沒有任何健康生活方式因素的人，染疫後患長新冠風險降低49%。

運動業者表示，夏日運動首推游泳，不會滿頭大汗，但游泳減肥的首要條件，就是保持正確姿勢，若姿勢不正確，可能還沒達到運動效果，反倒先傷了肌肉筋骨；先熟練動作細節變換，下水前先暖身、下水後才能健康瘦身不受傷。

游泳也可加入輔助器材，搭配夾腿浮板、浮板、划手板等器材，可創造出更多的訓練型態、變換運動的模式，鍛鍊到更多肌肉群。

而間歇游泳即為在一般訓練模式，增加快慢相間的訓練型態。運動業者建議可以一段快游、一段慢游，或者兩段快游、兩段慢游的方式進行，快速的全力衝刺、縮短每次的休息時間，燃脂效果更加乘。

游泳 肌肉 醫學

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