我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

如廁太用力 糖友眼睛血管破裂、視力一片糊

廖靜清
糖尿病人應定期檢查眼睛，預防視力喪失。此為示意圖。(本報資料照片)
糖尿病人應定期檢查眼睛，預防視力喪失。此為示意圖。(本報資料照片)

一名中年男性因眼睛微血管破裂就醫，檢查發現罹患糖尿病的他，未做好血糖控制而造成視網膜病變，原本沒有不舒服症狀，近期卻出現腹脹、便祕，在猛用力後，視力被血塊遮住，模糊看不清楚。

血糖過高 視網膜產生病變

台灣長庚醫院北院區視網膜科主治醫師康祐銓說，糖尿病引起的併發症，跟全身血管、神經、組織、器官都有關係，最常見併發症是視網膜病變。

糖尿病初期症狀並不明顯，約三分之一患者不知道自己的血糖過高，有些人是因視力變差、看東西有黑點，眼底檢查異常才發現罹病。

糖尿病對健康的影響甚鉅，康祐銓指出，血糖不穩會加速血管發炎、受損；隨著病情嚴重，眼睛長出不正常的新血管，且血管壁十分脆弱，咳嗽、揉眼睛、腹部過度用力，都可能造成破裂。

神經末梢病變 腸胃道損傷

糖尿病患者發生胃腸道不適比率很高，因為神經末梢病變影響胃腸道功能，常見蠕動變差、排便不順暢。因此糖尿病人連「大便」也要小心，用力過度會讓小血管爆掉，導致玻璃體出血。

康祐銓分享，有位患者平日作息混亂，主訴看東西中間好像有一點扭曲歪斜，以為是熬夜睡不飽讓視力變模糊，經常大魚大肉少吃蔬果，也有便祕問題，在一次排便比較用力的過程當中，一隻眼睛突然完全看不見，結果是糖尿病視網膜病變的不正常血管增生所致。

糖尿病 失智12大危險因子

康祐銓提醒，糖尿病患者如果有便祕問題，要多吃高纖蔬果補充膳食纖維，排便時切記拿捏力道，避免小血管擴張、破裂，傷害視力。在世界衛生組織公布的「失智12大危險因子」中，糖尿病是其一，高血糖會損傷大腦功能與認知衰退，若患者血糖控制不佳，罹患失智症的機率高出一般長輩1.5至2.5倍。

糖尿病與失智症關聯密切，主要是大小血管的病變，易引發血管性失智症，包括腦中風、腦部血液循環不良，腦細胞壞死而使智力減退。

罹患糖尿病一定會產生併發症嗎？主要關鍵是患病時間與控制程度，只要罹病時間長，身體就像一直泡在高濃度糖水中，後續併發症的風險相對增加。

已經知道自己是高危險群或確診者，建議至少每年做一次視網膜檢查，按照疾病程度不同，每三個月至半年檢查一次，避免錯失黃金治療期。有腦中風、腦外傷也要小心併發血管性失智症，積極控制三高、定期健檢追蹤糖尿病病況。

糖尿病 失智 血糖

上一則

這3大習慣不改 便祕恐糾纏不停

延伸閱讀

罹患糖尿病 眼部病變常被忽略

罹患糖尿病 眼部病變常被忽略
糖尿病預防教育 紐約大學徵參與者

糖尿病預防教育 紐約大學徵參與者
醫師的話／每天1萬步 預防失智症

醫師的話／每天1萬步 預防失智症
法拉盛血管中心醫療陣容強大　專精靜脈曲張和蜘蛛靜脈治療

法拉盛血管中心醫療陣容強大　專精靜脈曲張和蜘蛛靜脈治療

熱門新聞

德國研究指出，雙語能力可以幫助老年人維持記憶能力（pexels）

快看世界／現在才知道 雙語能力正幫助你對抗老年癡呆

2023-05-02 17:36
(取材自健康醫療網)

咖啡喝多罹患心臟病機率高、該戒？醫點破真相

2023-04-27 01:35
圖片來源 ／健康醫療網

健康飲食長壽？研究「這樣吃」早逝風險少20%

2023-04-26 01:00
醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，超過3公分。（衛福部台中醫院提供）

3公分魚刺卡肛門女子痛不欲生 醫籲：這種人要注意

2023-04-28 05:36
（圖：健康醫療網提供）

26歲患者「皮蛇」纏身 5年復發4次 這族群風險最高達9倍

2023-05-01 00:15
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）

血糖正常就沒有糖尿病？ 台中榮總AI演算告知罹患風險

2023-05-02 05:48

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…