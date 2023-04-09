達文西手術助減重 他3個月甩掉29公斤

57歲邱先生（中）特別拿出減重前穿的牛仔褲，過去要穿40吋腰身的牛仔褲，現在只要穿35吋。（記者郭政芬／攝影）

57歲的邱先生體重超過百公斤，同時合併糖尿病、高血壓 、睡眠呼吸中止等肥胖 合併症，曾接受胃袖狀切除手術 ，但又復胖到逾百公斤，事後求助台灣中國醫藥大學新竹附設醫院減重中心，執行達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，三個月後體重從117.5公斤降至89公斤。

醫院指出，邱先生之前因為過多應酬導致重度肥胖，體重超過百公斤，三年前原計畫接受胃繞道手術，但因邱先生年輕時曾因為闌尾破裂接受手術造成嚴重腸腸沾黏，因此，當時手術醫師決定改為執行胃袖狀切除手術。但是手術後一年，病人體重開始復胖到117.5公斤，而且所有肥胖合併症又復發。因此，求診中國醫藥大學新竹附設醫院減重中心李威傑醫師。

李威傑評估後，需執行達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，將原來嚴重腸沾黏部分完全分離，接著針對擴張的胃部進行再度袖狀胃切除，然後進行胃迴腸吻合手術，手術時間長達4個小時半，病人在術後2天順利出院，目前手術後3個月回診，病人體重已從117.5公斤降至89公斤，也一併解決糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止等肥胖合併症。

李威傑表示，透過達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，將胃縮小再接到腸子，所以吃下去的食物不容易吸收，但是如果只是切胃，吃下去的食物還是會被腸子吸收，就很容易復胖。

病患執行胃繞道手術，必須注意術後營養問題，建議要多攝取維他命或高蛋白，比較不會復胖。由於邱先生嚴重腸沾黏，屬於複雜性手術，透過達文西機器人手術平台穩定性高、傷口小、流血少，可協助醫師執行長時間的手術。

李威傑指出，袖狀胃切除手術較為簡單，手術安全度高，但是容易復胖，有胃食道逆流以及糖尿病患者效果比較差等缺點。達文西胃繞道手術效果較袖狀胃切除手術為好，但是手術複雜度較高，因此需要比較有經驗的醫療團隊來執行，才能得到最好的效果。