我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

記者沈能元／台北即時報導
黃建龍說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。（記者蘇健忠／攝影）
黃建龍說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。（記者蘇健忠／攝影）

台灣藝人王瞳的丈夫、馬來西亞歌手艾成去年8月過世，沒想到22日又傳出噩耗，艾成的40歲弟弟艾翔於周一（3/20）在馬來西亞猝逝，死因為心肌梗塞。台灣振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，40歲心肌梗塞患者不少見，年輕人心肌梗塞好發原因多與吸菸有關，合併飲食高油脂及三高問題，而容易造成急性心肌梗塞。

黃建龍說，急性心肌梗塞常見的典型症狀有胸悶，這時會感覺「一塊大石頭壓在胸口」，而有胸口緊緊的，呼吸喘不過氣，並可能同時出現冒冷汗、下巴麻、左肩麻、噁心、嘔吐等輻射痛、轉移痛，如果不舒服時間超過15分鐘沒有緩解，應盡速就醫。

心肌梗塞好發原因很多，其中以心血管阻塞為最多。黃建龍表示，主要是受到膽固醇影響，心血管出現硬化出現斑塊，而在壓力、溫差劇烈變化下，導致斑塊剝落阻塞血管、血流，引發心肌梗塞。

黃建龍指出，若要預防心肌梗塞，首先應特別注意低密度膽固醇，如一般健康民眾應維持在130mg／dl；糖尿病患者應控制為100mg／dl以下；如果是曾罹患心肌梗塞者應維持70mg／dl以下，並同時注意控制糖尿病、高血壓，如高血壓檢查數值已從140／90降低至130／80。

黃建龍說，低密度膽固醇受飲食、運動改善的影響僅有3成，多為受到基因影響，建議民眾平時應到醫院進行檢查，若發現低密度膽固醇數值偏高，應採用降膽固醇藥物控制，以防心肌梗塞，目前該類藥物均有健保給付。

至於，年輕族群好發心肌梗塞，也可能與家族遺傳有關，如果爸爸45歲左右，或媽媽於55歲左右曾罹患心肌梗塞，家中孩子極可能帶有家族遺傳，其罹患心肌梗塞風險會比一班人高出2至8倍，務必提高警覺。

黃建龍提醒，年輕族群預防心肌梗塞，四大關鍵不可不知，第一、一定要戒菸；第二、控制三高；第三、體重過重或肥胖者需減重；第四、若爸爸45歲前或媽媽55歲前曾罹患心肌梗塞，極可能帶有家族病史，務必提高警覺。

高血壓 三高 糖尿病

上一則

再忙也要記得健檢 別讓良性胰臟腫瘤轉變為惡性胰臟癌

延伸閱讀

初春仍有冷風暴 氣溫驟降心肌梗塞風險增

初春仍有冷風暴 氣溫驟降心肌梗塞風險增
少運動、飲食無節制 42歲壯男心肌梗塞險喪命

少運動、飲食無節制 42歲壯男心肌梗塞險喪命
新劇剛開拍… 25歲男星驟逝 染疫後健身突心肌梗塞

新劇剛開拍… 25歲男星驟逝 染疫後健身突心肌梗塞
58歲男突頭暈、冒冷汗 竟是心肌梗塞急動手術

58歲男突頭暈、冒冷汗 竟是心肌梗塞急動手術

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

醫師舉2親友洗腎例子 警惕「1習慣」害身體壞了

2023-03-21 01:45
(取材自健康醫療網)

女性45歲開始出現更年期症狀 醫提1有效緩解治療法

2023-03-17 00:45
(取材自健康醫療網)

「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

2023-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

「那邊腫起來 用手揉會比較舒服」這病惹禍 發現太晚恐致命

2023-03-16 00:30
玉米提供大量非水溶性纖維，在腸道中增加糞便體積，協助廢物排出。(本報資料照片)

富維生素A、葉黃素 吃玉米顧眼睛

2023-03-16 02:00
心導管室主任陳業鵬說，近幾年也發現，桃竹竹苗地區，心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢。（記者郭政芬／攝影）

胸悶痛急診當下未見異常 醫師：門診檢查後搶回一命

2023-03-20 05:04

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率