醫師舉2親友洗腎例子 警惕「1習慣」害身體壞了

（圖：健康醫療網提供）

腎臟是一個無聲的器官，等到真正出狀況時，有可能已經需要洗腎了。台灣嘉義縣衛生局局長趙紋華提醒民眾不五要：「不過量蛋白質 、不食用加工品、不濫用藥物」、｢要預防三高、要定期健檢、要規律運動、要適量蔬果、要選擇好油」，來達到預防及延緩腎臟病發生。

不亂用不明成藥、不隨意進補

大林慈濟醫院腎臟內科主任蔡任弼提到，他的爺爺當年罹患糖尿病 及第五期腎臟病，原本不應亂吃、亂補，但當年因為醫療常識不足，常常進補保養腎臟，不久後就開始洗腎，在洗腎不久後就過世了；另一位遠房堂兄，幾年前因為腎臟病來找他治療，但後來又聽朋友建議上山「修行」，結果因尿毒症不舒服而被抬下山就醫洗腎。他藉這兩個例子提醒，腎臟病的患者不應隨便食補，以及不要輕意聽信別人的祕方。

大林慈濟醫院副院長林名男提醒，在臉書等社群媒體 或網站，常可以看到有很多仿冒、詐騙訊息，假藉知名醫師的頭像來販售藥物，千萬不要上當受騙，不要亂服成藥或來路不明的藥物，如果身體有不適症狀，請找專業的醫師諮詢。

健康飲食、規律運動最重要

預防腎臟病，大林慈濟醫院腎臟內科醫師黃振森建議，可以多吃蔬果、多喝水、散步、保持良好睡眠習慣、戒菸、減少超加工食品、定期檢查、控制血壓，而由於糖尿病是導致腎衰竭的主要原因，因此糖尿病患者要時時更新糖尿病知識，好好照顧自己的健康。

大林慈濟醫院營養師陳碧珠表示，健康飲食(少油、少鹽、少糖、高纖)及養成規律運動是預防慢性疾病的最佳要點，也提醒腎臟病患者應調整蛋白質攝取量，選擇優質蛋白質，包含豆腐、豆包、魚類、雞蛋、肉類，另外主食類可選擇米苔目、米粉、冬粉、粄條、西谷米等低氮澱粉來增加熱量，患者若有相關問題可與醫師或營養師討論，才能給予更精準的健康照護。

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資料來源：健康醫療網

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