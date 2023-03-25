膝蓋卡卡 PRP注射治好十字韌帶

過度使用膝蓋導致十字韌帶受損，可透過增生療法PRP注射治療。（Getty Images）

57歲邱女士每天都需要上下樓梯，頻繁地蹲下、站起來或跪地，近日總感覺右腳膝蓋不穩定，動作起來還會伴隨膝蓋後側、內側疼痛，在疼痛加劇後趕緊就醫。醫師表示，邱女士因過度使用膝蓋導致十字韌帶受損，透過增生療法PRP注射治療，三個月左右，她已能夠不靠拐杖正常行走。

台北慈濟醫院復健科主治醫師吳柏陞指出，膝關節 是由前後十字韌帶、內外側副韌帶共四條韌帶，以及大小腿骨、膝蓋骨、肌肉所組成，其中，後十字韌帶最強韌，從大腿股骨前內側連結到脛骨的後外側，因為位處深處，所以受傷不易察覺及診斷。

後十字韌帶損傷有急性、慢性之分，急性損傷如運動傷害、車禍 等因小腿前側遭受向後的撞擊，致使斷裂；慢性損傷則是因過度使用導致韌帶磨損撕裂。

慢性受損初期，病人大多覺得膝蓋軟軟、卡卡的，卻無法具體說出不適的點，加上位置較深按壓不到而難診斷，容易被誤認是退化性關節炎，必須仰賴理學檢查檢視是否有外觀上、運動時的異常；透過超音波檢查韌帶有無受傷、腫脹，必要時則配合核磁共振確認整個膝關節結構。

吳柏陞說，透過增生療法PRP注射治療，三個月左右的時間，邱女士已經能夠不靠拐杖正常行走，走路速度也回復正常。增生治療是透過超音波導引，將藥物注射到受傷部位，引起受傷的組織輕微發炎，促使其修復的技術。

常見的注射藥劑如高濃度葡萄糖水、自體高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma，PRP）、羊膜等，療程則視藥物類型三至六周注射一次，約二至四次。除了後十字韌帶損傷外，增生治療亦可適用於各個關節、肌腱、韌帶的受損或退化，包括脊椎、髖關節、肩膀、足底筋膜、腳踝等。

吳柏陞提醒，後十字韌帶的撕裂傷或斷裂若未適當處理，易因膝蓋支撐力不足發生軟骨、半月板磨損而造成早發性退化性關節炎，不可不慎。膝蓋痛的原因很多，不只是退化性關節炎，民眾若膝蓋不適遲未有起色，建議及早至復健科、骨科 找尋病因，評估最適切的治療。