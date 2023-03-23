換人工膝關節非一勞永逸 防磨損也要勤練肌力

退化性關節炎初期症狀為關節晨僵（早晨起床感覺僵硬）、蹲下困難、上下樓梯卡卡。此為示意圖。（ingimage）

許多人退休後，期待能上山下海趴趴走，不過隨著年齡老化，下肢會開始衰弱，漸漸地出現膝蓋疼痛，行走變得困難。當下肢開始無力、膝蓋腫脹、路走不遠，一定要警覺膝蓋的健康正在流逝，即時就醫加上適度運動，才能延緩退化。

台北醫學大學附設醫院骨科 部主任吳家麟，以及林口長庚紀念醫院骨科教授葉文凌，解析如何保養膝蓋。

Q：痛到什麼程度 需接受治療？

A：造成關節 疼痛的原因多種，常見原因為外傷、退化性關節炎、痛風、肌少症以及新冠肺炎引起的病毒感染等。

退化性關節炎初期症狀為關節晨僵（早晨起床感覺僵硬）、蹲下困難、上下樓梯卡卡，建議初期症狀出現時，就應該就醫。外傷或是痛風引起的關節疼痛，也需要立即接受治療，否則會讓關節腔積水嚴重，連走路都有困難。

Q：緩解膝關節疼痛的方式有哪些？

● 外傷急性期

A：建議減少膝蓋承受壓力，少動多休息。如果膝蓋紅腫熱痛，可冰敷，每次冰敷時間約15分鐘，每天可多次冰敷，平躺時將枕頭墊高雙腳，稍微抬高膝蓋，減緩紅腫程度。同時建議就醫，服用止痛藥物等。如果是退化性關節炎引起的疼痛，建議熱敷、不要冰敷。

● 修復期

A：增加肌力訓練，伸展運動，保持運動習慣，可以搭配物理治療師的課程，增加膝蓋周邊肌力，達到減緩膝蓋疼痛的機率。可以多走路、游泳。

● 穩定期

A：減少增加膝蓋疼痛的機率，包含減重、找尋合腳的鞋子，如果關節已發炎，應針對不同傷害等級接受治療。

Q：如何進行玻尿酸療程？

A：隨著年紀老化，關節腔內的潤滑液逐漸流失，導致退化性關節炎。如果屬於退化性關節炎初期，建議可以施打玻尿酸，玻尿酸施打的方式是直接從膝蓋注射進關節腔。

玻尿酸常見劑型有每周注射一劑，一個療程為三到五周，療效可持續幾個月，目前也有半年或是一年施打一次的劑型。目前健保給付的條件是保守治療超過半年沒有效，即可給付患者使用。

如果屬於退化性關節炎初期，建議可以施打玻尿酸。（本報資料照片）

Q：PRP注射是什麼？

A：PRP是指「自體濃縮血小板」，與玻尿酸不同，PRP具有讓組織再生的功能，同時可減緩發炎疼痛、軟骨細胞壞死。建議軟骨受損初期使用，如打籃球受傷、體重過重造成關節壓力大所致的軟骨磨損，或是跌倒扭傷等，特別是軟骨受損，關節間隙尚未擴大，又不想要進行內視鏡手術 ，可優先嘗試施打PRP。

如果要接受半月板或是軟骨修復手術，建議在手術中也能施打PRP，手術中施打後，半月板約2到3個月後可以癒合、軟骨約半年後才能癒合。

Q：誰需要換人工膝關節？

A：膝關節分內側、外側、髕骨三個關節，當三個主要關節中有兩個壞掉，建議進行全人工關節置換。不過近年愈來愈倡議不要全換，也能採取「單邊人工關節置換」。如果只是膝蓋的半月板破裂，可以做俗稱「保膝手術」的高位脛骨截骨手術。

Q：換人工關節就一勞永逸？

A：人工膝關節置換後，仍建議增加膝蓋肌力，降低磨損的狀況。人工關節的平均壽命為15年，通常不建議更換第二次，人工關節墊片會因為長期置入在體內出現碎片，骨頭會將其侵蝕掉。二次置換的人工關節壽命會更差，通常要置換全人工關節，都建議年紀超過60歲以上再置換，否則就建議先做保膝手術，調整Ｏ型腿或是X型腿。