我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

換人工膝關節非一勞永逸 防磨損也要勤練肌力

記者陳雨鑫／報導
退化性關節炎初期症狀為關節晨僵（早晨起床感覺僵硬）、蹲下困難、上下樓梯卡卡。此為示意圖。（ingimage）
退化性關節炎初期症狀為關節晨僵（早晨起床感覺僵硬）、蹲下困難、上下樓梯卡卡。此為示意圖。（ingimage）

許多人退休後，期待能上山下海趴趴走，不過隨著年齡老化，下肢會開始衰弱，漸漸地出現膝蓋疼痛，行走變得困難。當下肢開始無力、膝蓋腫脹、路走不遠，一定要警覺膝蓋的健康正在流逝，即時就醫加上適度運動，才能延緩退化。

台北醫學大學附設醫院骨科部主任吳家麟，以及林口長庚紀念醫院骨科教授葉文凌，解析如何保養膝蓋。

Q：痛到什麼程度 需接受治療？

A：造成關節疼痛的原因多種，常見原因為外傷、退化性關節炎、痛風、肌少症以及新冠肺炎引起的病毒感染等。

退化性關節炎初期症狀為關節晨僵（早晨起床感覺僵硬）、蹲下困難、上下樓梯卡卡，建議初期症狀出現時，就應該就醫。外傷或是痛風引起的關節疼痛，也需要立即接受治療，否則會讓關節腔積水嚴重，連走路都有困難。

Q：緩解膝關節疼痛的方式有哪些？

● 外傷急性期

A：建議減少膝蓋承受壓力，少動多休息。如果膝蓋紅腫熱痛，可冰敷，每次冰敷時間約15分鐘，每天可多次冰敷，平躺時將枕頭墊高雙腳，稍微抬高膝蓋，減緩紅腫程度。同時建議就醫，服用止痛藥物等。如果是退化性關節炎引起的疼痛，建議熱敷、不要冰敷。

● 修復期

A：增加肌力訓練，伸展運動，保持運動習慣，可以搭配物理治療師的課程，增加膝蓋周邊肌力，達到減緩膝蓋疼痛的機率。可以多走路、游泳。

● 穩定期

A：減少增加膝蓋疼痛的機率，包含減重、找尋合腳的鞋子，如果關節已發炎，應針對不同傷害等級接受治療。

Q：如何進行玻尿酸療程？

A：隨著年紀老化，關節腔內的潤滑液逐漸流失，導致退化性關節炎。如果屬於退化性關節炎初期，建議可以施打玻尿酸，玻尿酸施打的方式是直接從膝蓋注射進關節腔。

玻尿酸常見劑型有每周注射一劑，一個療程為三到五周，療效可持續幾個月，目前也有半年或是一年施打一次的劑型。目前健保給付的條件是保守治療超過半年沒有效，即可給付患者使用。

如果屬於退化性關節炎初期，建議可以施打玻尿酸。（本報資料照片）
如果屬於退化性關節炎初期，建議可以施打玻尿酸。（本報資料照片）

Q：PRP注射是什麼？

A：PRP是指「自體濃縮血小板」，與玻尿酸不同，PRP具有讓組織再生的功能，同時可減緩發炎疼痛、軟骨細胞壞死。建議軟骨受損初期使用，如打籃球受傷、體重過重造成關節壓力大所致的軟骨磨損，或是跌倒扭傷等，特別是軟骨受損，關節間隙尚未擴大，又不想要進行內視鏡手術，可優先嘗試施打PRP。

如果要接受半月板或是軟骨修復手術，建議在手術中也能施打PRP，手術中施打後，半月板約2到3個月後可以癒合、軟骨約半年後才能癒合。

Q：誰需要換人工膝關節？

A：膝關節分內側、外側、髕骨三個關節，當三個主要關節中有兩個壞掉，建議進行全人工關節置換。不過近年愈來愈倡議不要全換，也能採取「單邊人工關節置換」。如果只是膝蓋的半月板破裂，可以做俗稱「保膝手術」的高位脛骨截骨手術。

Q：換人工關節就一勞永逸？

A：人工膝關節置換後，仍建議增加膝蓋肌力，降低磨損的狀況。人工關節的平均壽命為15年，通常不建議更換第二次，人工關節墊片會因為長期置入在體內出現碎片，骨頭會將其侵蝕掉。二次置換的人工關節壽命會更差，通常要置換全人工關節，都建議年紀超過60歲以上再置換，否則就建議先做保膝手術，調整Ｏ型腿或是X型腿。

關節 手術 骨科

上一則

銀髮族每周進行3種訓練 搶救肌少症

延伸閱讀

這些運動可能會傷膝蓋？醫師教你掌握安全運動原則

這些運動可能會傷膝蓋？醫師教你掌握安全運動原則
太胖或太瘦 對關節都不好

太胖或太瘦 對關節都不好
雙膝退化 新療法解疼痛

雙膝退化 新療法解疼痛
膝蓋卡卡、行動力變差…關節保養 要走在退化前

膝蓋卡卡、行動力變差…關節保養 要走在退化前

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

醫師舉2親友洗腎例子 警惕「1習慣」害身體壞了

2023-03-21 01:45
黃建龍說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。（記者蘇健忠／攝影）

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

2023-03-22 05:58
(取材自健康醫療網)

女性45歲開始出現更年期症狀 醫提1有效緩解治療法

2023-03-17 00:45
(取材自健康醫療網)

「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

2023-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

「那邊腫起來 用手揉會比較舒服」這病惹禍 發現太晚恐致命

2023-03-16 00:30
玉米提供大量非水溶性纖維，在腸道中增加糞便體積，協助廢物排出。(本報資料照片)

富維生素A、葉黃素 吃玉米顧眼睛

2023-03-16 02:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照