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腦神經受損恐害看不到 專家提醒「服用2藥品」勿擅自停

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

80歲張伯伯因患有心律不整，長期服用抗凝血劑以預防中風，惟近期因腸胃道出血，暫停使用抗凝血劑。不料停藥約一週後的某天早上，睡醒竟突然走路不穩，緊急送醫才發現是「左側枕葉缺血性腦中風」。住院期間，張伯伯的妻子發現：「他這次中風除了手腳沒力氣，怎麼好像看不到右邊的東西啊？放在他右邊的東西拿不到、身體右側也容易撞到桌子，是不是右眼有什麼問題？」

枕葉中風 恐導致看不到

台灣安南醫院神經內科醫師邱于禎醫師表示，這些現象其實就是枕葉中風的症狀。「枕葉」是腦部負責處理視覺訊息的區塊，人們之所以可以看到東西，是因為光線通過眼睛之後，經過神經傳導路徑到達枕葉的視覺皮質，將這些訊息處理過後，才能認知到東西是什麼。

簡單來說，每個人都需要眼睛和腦合作，才能「看」並「理解」眼前的事物。因此，除了眼睛本身出問題之外，倘若大腦出狀況，也會導致「看不到」，這便可稱為「皮質盲」或「大腦性視障」。

腦中風症狀不一定能痊癒 生活輔助

張太太詢問：「那這個症狀會不會好呢？」邱于禎醫師解釋，腦中風症狀通常是一開始最嚴重，經過幾週到幾個月的時間會逐漸改善，但不一定能痊癒，多數患者仍會留下後遺症。至於張伯伯右眼看不到的情形，生活中有一些方式可以輔助，像是：在容易撞到的邊角，貼上鮮豔的黃色或紅色邊條、將物品拿近讓張伯伯看、傢俱及個人物品擺在同樣的地方等。

服藥預防中風者 勿自行停藥

邱于禎醫師提醒，最重要的還是「預防遠勝於治療」，特別是原本就在吃抗凝血劑或抗血小板藥物預防中風的患者，一旦停藥，再中風的風險都會增加許多，非必要千萬不可自行停藥！若是因腸胃道出血、必須開刀或拔牙等因素需暫時停藥，經醫師評估沒有急性出血風險時，也應儘快將藥物加回去繼續服用，才能減少遺憾發生的可能性。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56982


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