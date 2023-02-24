我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

壯男晚餐後胸悶與死神擦身 醫：年過40要注意

記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院急診室主任陳大中。（衛福部台中醫院提供）
衛福部台中醫院急診室主任陳大中。（衛福部台中醫院提供）

42歲江姓工程男包商生活很單純，幾乎不抽菸，近日與親友相聚回到中部，晚餐後突然胸悶、冒冷汗送急診，發現是心肌梗塞引起急性心律不整（心室顫動），經會診心臟科醫師，打通阻塞的冠狀動脈左前降枝，並放置支架，救回一命。

台灣衛福部台中醫院急診室主任陳大中說，近幾年心肌梗塞有年輕化的趨勢，可能與飲食西化、肥胖、運動不足、高血壓糖尿病、高血脂等慢性疾病未控制有關。提醒年過40的中生代們對自己的健康狀況多加警覺，做好飲食控制、多運動，是預防心肌梗塞的最佳方法。

江姓病患表示，他沒有心血管疾病史、家族史，發病的前幾天覺得肩頸非常痠麻，但因在北部工作繁忙，忽略這個警訊，直到返回中部與親友聚餐後，突然感到胸口悶痛，冷汗直流，才緊急赴台中醫院急診室診治。

陳大中說明，江姓病患到院時，心電圖與心肌酵素正常，也未有主動脈剝離，但因症狀未解除，因此堅持讓患者留院觀察，三小時後病人突然抽搐、意識不清，經心臟電擊才恢復意識，此時急診室確認患者為急性心律不整，立即通知心臟科醫師啟動心導管診治。

江姓病患表示自己生活很單純，也幾乎不抽菸，只是因為忙，比較少運動，飲食也比較沒有注意，但沒想到才42歲竟會得心肌梗塞，當時嚇壞了，他也感謝台中醫院讓他留院觀察，現在才能重拾健康生活。

陳大中說明，心肌梗塞所導致的心室顫動非常容易引起猝死，它會讓心臟不規則跳動，無法有效率地將血液帶到全身，等於讓全身缺氧，若未把握短短的5到10分鐘急救，就有可能死亡。患者一時未診斷出病因，但胸痛、胸悶等症狀卻未解除，最好還是多留院一段時間，別急著離開，以免錯失心血管治療的黃金時期。

高血壓 肥胖 糖尿病

上一則

腎病患者注意 巧克力「高磷」要少吃

延伸閱讀

50歲男心肌梗塞倒地 打通血管、低溫治療才救回

50歲男心肌梗塞倒地 打通血管、低溫治療才救回
不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀
金山加大醫院「全女性團隊」移植心臟 創歷史紀錄

金山加大醫院「全女性團隊」移植心臟 創歷史紀錄
經紀人改口：劉文正真的心肌梗塞 但「人救回來了」

經紀人改口：劉文正真的心肌梗塞 但「人救回來了」

熱門新聞

台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32
要遠離肌少症，飲食應攝取足夠蛋白質，增加肌肉量，避免肌肉流失。(Getty Images)

飲食4迷思 銀髮族肌少症上身 補足蛋白質 危「肌」變轉「肌」

2023-02-17 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

2023-02-22 00:28
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。（南投醫院提供）

台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

2023-02-22 04:10

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風