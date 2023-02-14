我的經驗／27歲痛風 棉被一刮就痛醒

腿部腫脹，常被誤為痛風。（Getty Images）

家中沒有痛風病史，我是第一人，根本沒想過年紀輕輕27歲就發生痛風。痛風發作相當痛苦，病況時好時壞，只要作息一不正常、飲食過量，就會疼痛難耐。步入中年之後，因缺少運動，血糖 的問題也悄悄找上我，所幸透過飲食控制得到緩解，提醒民眾千萬別輕忽這些看似微小、卻可能嚴重危害健康的問題。

從醫學院畢業後，開始在醫院工作，當時過的是「2點1線」的忙碌生活，不是在家、就是在醫院值班開刀。也常常日夜顛倒或連續三日沒好好休息，這樣緊湊的生活，伴隨飲食不正常、水分攝取不足，痛風很快就找上我。剛開始只是關節 痛，經過檢查才知道，原來得到痛風。

痛到夜難眠 腳趾也變形

一般人可能很難想像痛風的疼痛感，只要風一吹、棉被一刮，就會疼痛不已，無數個夜晚被痛醒，遲遲無法再入眠。平時仰賴規律作息、飲食、盡量不飲酒並控制好尿酸，跟痛風和平共處，嚴重時則需要吃藥控制。

台灣桃園中壢天晟醫院體重管理中心主任徐光漢。（記者翁唯真／攝影）

我的痛風發生在左腳大拇趾的關節處，通常發作的病程是一周左右，會出現紅腫等狀況，長期下來腳趾也些微變形。有次拖了三周還未好，加上平時仍要看病、開刀久站等，太過嚴重，只好在關節處施打類固醇，才得以緩解。

除了痛風，邁入中年後代謝變差，血糖問題隨之而來。某次空腹測血糖，發現指數偏高，且出現容易口渴疲憊等徵兆，加上媽媽有糖尿病，家族遺傳讓我不敢掉以輕心。當時體重約74、75公斤，超出標準，警覺在變成糖尿病前，需好好控制體重。

一天吃兩餐 控制好體重

因此開始透過一天只吃兩餐的方式，減少熱量攝取，慢慢地教自己身體適應變化。一開始真的很痛苦，午餐時間一到就會肚子餓，下午開始肚子不舒服、手抖等狀況，只好透過忙碌的工作，讓自己忘記肚子餓。

不過身體相當奇妙，有學習能力，久而久之運行出一套生活模式，自己儲備能量、調整分泌消化液的時機等，相當神奇，間接培養出生理時鐘。不過這段時間耗時長達半年左右，真的要有毅力來完成。

BMI值超過27 要注意三高

減重的方式百百種，我找到符合自己的方式，主要目的就是讓自己攝取的熱量得到控制，若BMI值超過27，就需要注意三高的問題，現在各國也在推動民眾將BMI維持在25，因此若達27者，可嘗試減重10%至15%，維持好健康。我認為肥胖 是許多疾病的根源，因此體重控制相當重要。

什麼是痛風？

當體內嘌呤代謝異常導致尿酸濃度太高時，尿酸就會在血液中呈現過度飽和狀態，以尿酸結晶的型態沉積在人體組織裡，誘發出不同型態的疾病。

患者經常會出現突發性的關節發炎，關節部位出現嚴重的疼痛、紅腫和炎症，疼痛感常令人難以忍受，持續幾天或幾周不等。超過50%的病人首次發作的部位在大腳趾第一關節處，還常見於手部的關節、膝蓋、肘部等。

痛風飲食禁忌

1.高普林食物：因痛風的病理基礎是「普林代謝障礙」，所以普林成分高的食物不宜食用，普林含量高的食物有紅肉、動物內臟、乾豆與發芽菜類（花生、腰果、豆苗、豆芽等）、飲品（海鮮湯底、西式濃湯、乳酸飲品等）

2.飲酒：痛風患者不宜飲酒，尤其是啤酒，啤酒麥芽中的普林含量較高，會誘發痛風。

3.辛燥刺激食物：如菸、濃茶、咖啡、辣椒、胡椒、花椒、丁香、八角、茴香及滷肉製品等。

4.高蛋白質、高脂食物：體型肥胖的病患，應少吃富含蛋白質及脂肪的食物。因肥胖與痛風的發病密切相關。

（口述／台灣中壢天晟醫院體重管理中心主任徐光漢）