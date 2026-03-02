我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

BLACKPINK成員Rosé維持金髮7年 每2周必須補染髮根

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
Rosé一頭金髮已成為個人的特色。（美聯社）
Rosé一頭金髮已成為個人的特色。（美聯社）

南韓女團BLACKPINK成員Rosé一頭金髮已成為個人的特色，然而身為亞洲人的Rosé，如何維持髮質與髮色成為粉絲津津樂道的話題。髮型師最近透露「Rosé已經維持金髮造型第7年」，每兩周就要染一次髮根，即便建議為了頭皮健康，減少染髮，但Rosé卻說「形象更重要」，展現專業態度。

韓媒Newsen報導，專責Rosé的髮型設計師ChaCha上節目透露：「Rosé大約維持金髮已經7年左右，（補染髮根）每兩周一次。其實她還希望更頻繁一點，因為行程總是滿檔。」

他表示：「我覺得實在太頻繁了，就跟她說『Rosé啊，我們是不是染得太常了？為了頭髮和頭皮健康，不如拉長一點時間？』但Rosé說，比起頭髮和頭皮健康，她更重視自己呈現在大眾面前的樣子。」

ChaCha接著說：「我當下也無話可說，只能說『那我會更努力，讓頭皮和頭髮受到的傷害降到最低。』於是開始研究屬於自己的配方。其實漂金髮的藥劑都差不多，但我有自己的獨門配方，也有專屬的上色手法。」

不過問題在於Rosé的行程實在太多。ChaCha表示：「兩周時間到了，但她人在美國或巴黎，那怎麼辦？我只能飛過去。」

ChaCha透露自己「一天往返美國」的出差生活：「像美國西岸的洛杉磯舊金山，我早上抵達，中午12點到她下榻的飯店，一起吃午餐後開始染髮。漂髮加染髮通常要三、四個小時。結束後回飯店洗個澡，晚上7點再前往機場。飛往洛杉磯大概要12小時，但在美國停留的時間還不到12小時。」

頻繁長途飛行導致骨盆、尾椎出現問題的ChaCha坦言：「因為健康出狀況，我曾說『出差好像有點吃不消了。』但很感謝的是，從那之後她都幫我訂商務艙機票，只為了那一天的行程。」

他感動表示：「那是一種格局。不是有錢、是財閥就一定會這麼做，那是她對我的心意。所以我也更努力地奔波。」

世報陪您半世紀

舊金山 洛杉磯

上一則

票房接連失利 珍妮佛羅培茲再與前夫小班切割、終止合作

下一則

全家住在杜拜 「辣媽辣妹」女星琳賽蘿涵：願上帝保佑

延伸閱讀

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎
洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要
SJ神童自曝媽媽狂要錢還被人詐騙 已與父母斷絕聯絡

SJ神童自曝媽媽狂要錢還被人詐騙 已與父母斷絕聯絡
無家可歸者

無家可歸者

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？