BLACKPINK成員Rosé維持金髮7年 每2周必須補染髮根

Rosé一頭金髮已成為個人的特色。（美聯社）

南韓女團BLACKPINK成員Rosé一頭金髮已成為個人的特色，然而身為亞洲人的Rosé，如何維持髮質與髮色成為粉絲津津樂道的話題。髮型師最近透露「Rosé已經維持金髮造型第7年」，每兩周就要染一次髮根，即便建議為了頭皮健康，減少染髮，但Rosé卻說「形象更重要」，展現專業態度。

韓媒Newsen報導，專責Rosé的髮型設計師ChaCha上節目透露：「Rosé大約維持金髮已經7年左右，（補染髮根）每兩周一次。其實她還希望更頻繁一點，因為行程總是滿檔。」

他表示：「我覺得實在太頻繁了，就跟她說『Rosé啊，我們是不是染得太常了？為了頭髮和頭皮健康，不如拉長一點時間？』但Rosé說，比起頭髮和頭皮健康，她更重視自己呈現在大眾面前的樣子。」

ChaCha接著說：「我當下也無話可說，只能說『那我會更努力，讓頭皮和頭髮受到的傷害降到最低。』於是開始研究屬於自己的配方。其實漂金髮的藥劑都差不多，但我有自己的獨門配方，也有專屬的上色手法。」

不過問題在於Rosé的行程實在太多。ChaCha表示：「兩周時間到了，但她人在美國或巴黎，那怎麼辦？我只能飛過去。」

ChaCha透露自己「一天往返美國」的出差生活：「像美國西岸的洛杉磯 、舊金山 ，我早上抵達，中午12點到她下榻的飯店，一起吃午餐後開始染髮。漂髮加染髮通常要三、四個小時。結束後回飯店洗個澡，晚上7點再前往機場。飛往洛杉磯大概要12小時，但在美國停留的時間還不到12小時。」

頻繁長途飛行導致骨盆、尾椎出現問題的ChaCha坦言：「因為健康出狀況，我曾說『出差好像有點吃不消了。』但很感謝的是，從那之後她都幫我訂商務艙機票，只為了那一天的行程。」

他感動表示：「那是一種格局。不是有錢、是財閥就一定會這麼做，那是她對我的心意。所以我也更努力地奔波。」