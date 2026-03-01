竹內涼真、居志央梨爆熱戀 「10DANCE」扮紅娘

竹內涼真(右)和土居志央梨擦出愛火。(取材自土居志央梨Instagram)

有國寶級神顏的日本人氣男星竹內涼真爆出假戲真愛，被拍到與33歲的實力派女星土居志央梨親密互動，戀情正式浮上檯面。

根據日媒「SMART-FLASH」報導，土居志央梨在高級公寓區和竹內涼真深情擁抱，2人互動氣氛浪漫得宛如偶像劇場景。情人節當天，土居志央梨還被拍到特地排隊購買人氣巧克力後前往竹內涼真住處，疑似準備甜蜜過節。

竹內涼真和土居志央梨因合作電影 「10DANCE」擦出火花，該片以競技社交舞為主題，上線後即打入全球非英語電影排行榜前段班，成績亮眼。為了完美詮釋角色，竹內涼真提前7個月投入舞蹈訓練，還主動邀請土居志央梨一起加強排練，不知不覺培養出高度默契。此外，竹內涼真也曾低調現身支持土居志央梨的舞台劇演出，雙向奔赴的態度相當明顯。

他們過去都有運動底子，竹內涼真曾受過足球選手培訓，土居志央梨則有長達15年的芭蕾底子，2人同樣擁有運動員般的自律與毅力，並且願意為戲付出。相關人士透露，他們正是在密集練習與長時間相處中，感情悄悄升溫。

而且土居志央梨與竹內涼真的妹妹竹內穗乃香、弟弟竹內唯人皆有往來，雙方生活圈已經有對方家人的身影，被視為獲得「家人公認」。

面對媒體求證，土居志央梨日前離開竹內涼真住處時僅微笑回應「改天再慢慢說」，雙方經紀公司則表示「私事交由本人處理」，並未正面否認戀情。