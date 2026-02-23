大腸癌纏身6年又患腦瘤 日搖滾天團「月之海」鼓手驟逝

「月之海」鼓手真矢病逝，享年56歲。(取材自Instagram)

日本 搖滾樂團「月之海」(LUNA SEA) 鼓手真矢(本名山田真矢)近日辭世，享年56歲。其出身於神奈川縣。家屬已低調為其舉行僅限親友參加的喪禮與告別式。

真矢近年與病魔纏鬥，2020年確診第4期大腸癌，去年夏天又被診斷出腦腫瘤 。儘管健康狀況反覆，他仍積極復健，盼能站上原訂於3月12日在東京有明競技場舉行的演出舞台，再度拿起鼓棒。然而病情突然惡化，最終未能如願。

樂團於23日凌晨透過官方網站與粉絲俱樂部公告噩耗，表示：「他持續努力復健，目標是在3月的演唱會上重返舞台打鼓，但在此過程中病情急轉直下，實在是太早的離別。」消息一出，震驚樂迷。

據相關人士透露，真矢受腦腫瘤影響，身體狀況時好時壞，但在辭世前幾天仍展現精神奕奕的一面。他去年9月公開腦腫瘤診斷消息時，也同時坦承早在2020年便已罹患第四期大腸癌，卻始終一邊治療、一邊堅持演出。去年9月底，他還曾現身家鄉神奈川縣秦野市的祭典，向粉絲喊話：「一定會有重新拿起鼓棒的那一天，請大家再等等我。」

他最後一次公開露面，是去年11月9日於樂團主辦的音樂祭「LUNATIC FEST.」。上月13日生日時，他仍在社群平台寫下：「托大家的福，又長了一歲。我會努力恢復健康。」字句間充滿鬥志與希望，如今卻成絕響。

真矢的妻子為前「早安少女組」成員石黒彩，喪禮由她擔任喪主。兩人於2000年結婚，育有1子2女。據友人透露，石黑彩多年來全心陪伴丈夫抗病，對這突如其來的離別深受打擊。

團員河村隆一(RYUICHI)等4人也發表聯名聲明，悲痛表示：「他35年以上刻畫出的靈魂節奏，以及對音樂深沉的愛，將永遠在LUNA SEA的故事中迴盪，不會停止。」

真矢1970年1月13日出生，1992年隨LUNA SEA以專輯「IMAGE」主流出道。樂團於2000年宣告「終幕」暫停活動，2010年再度重啟。除音樂事業外，他也展現多元才華，曾跨足拉麵店與飾品品牌經營。