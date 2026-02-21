我的頻道

宇多田光吃麵預約被酸「性格惡劣」、「愛裝庶民」無奈發文

記者陳穎／即時報導
宇多田光常在社群分享生活日常。（圖／環球音樂提供）
宇多田光常在社群分享生活日常。（圖／環球音樂提供）

日本歌壇天后宇多田光近日在社群分享一段吃蕎麥麵的日常趣事，卻意外引爆網路論戰。原本帶著自嘲意味的幽默貼文，竟被部分網友解讀為「嘲笑他人」，甚至遭批「性格惡劣」、「愛裝庶民」，掀起一場被網友戲稱為「蕎麥麵炎上」的風波。

宇多田光發文提到，自己想去一家蕎麥麵店用餐，原本覺得早起應該不必預約，但為求保險仍事先打電話確認。入座後，她一邊享用熱騰騰的麵條，一邊看到多名未預約的客人在門口被婉拒離開。她在貼文最後以一句「大家辛苦了（お疲れ様でした）」作結。

不少粉絲認為這只是生活化分享，大讚她「有生活智慧」、「預約本來就是基本禮儀」，甚至有人笑稱「看著別人吃不到，這碗麵一定更香」。然而，另一派網友卻認為她的文字帶有優越感，質疑是在嘲笑未預約的客人，批評她「腹黑」、「性格扭曲」。更有人酸她身為家喻戶曉的天后，「明明可以包下整間店」，卻刻意營造平民小確幸形象，是在「裝庶民」。

面對突如其來的負評浪潮，宇多田光於20日再度發文回應。她語氣無奈地表示，看到部分評論時覺得哭笑不得，直言：「真的，我的幽默完全沒被理解啊。」她也反思，或許是因為社群平台僅有文字，缺乏語氣與表情，才讓原本的自嘲被誤讀為惡意。

黃曉明遭爆「澳門7天豪賭狂輸1.5億」 親揭真實內幕：非常無奈

