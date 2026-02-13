我的頻道

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

「JSA共同警戒區」重返大銀幕 李英愛26年前美顏再現

記者陳穎╱綜合報導
李英愛在「JSA共同警戒區」瑞士籍女軍官奉命調查真相。（圖／CATCHPLAY提供）
李英愛在「JSA共同警戒區」瑞士籍女軍官奉命調查真相。（圖／CATCHPLAY提供）

被譽為「南韓影史最重要電影之一」、影響整個世代韓片創作的經典之作「JSA共同警戒區」（Joint Security Area），將於今年迎來上映26周年。繼香港、南韓陸續推出經典重映後，台灣也正式宣布「JSA共同警戒區」將重返大銀幕，讓影迷重新走進這段橫跨國界、動人心弦的禁區故事。

導演朴贊郁曾在回顧本片時表示，即使歷經多年，「JSA共同警戒區」依然能讓不同世代的觀眾產生情感共鳴，這也是他至今仍對這部作品感到特別深刻的原因。該片上映當年曾是南韓影史票房冠軍，也是導演朴贊郁奠定影壇地位的代表作。

朴贊郁導演亦曾在訪談中提到：「拍攝本片時正值南北韓題材仍高度敏感的年代，能夠讓北韓角色以具有人性與情感的方式出現在銀幕上，本身就是一次大膽且冒險的嘗試。」26年後回望，這部電影所傳達的人性張力與情感重量，更顯得真實而感動。

「JSA共同警戒區」由朴贊郁執導，宋康昊、李炳憲、李英愛、申河均主演，故事圍繞在南北韓交界的「共同警戒區」發生的神秘槍擊事件，一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。電影不僅在懸疑敘事上層層翻轉，更透過角色之間微妙而壓抑的情感，直指制度、身份與人性之間難以逃避的矛盾。

