我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

「繼承者們」趙潤宇閃婚…同步退演藝圈 15年演員生涯畫句點

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙潤宇為愛引退。（取材自xportsnews）
趙潤宇為愛引退。（取材自xportsnews）

南韓演員趙潤宇（조윤우）在2026年開始就做出人生重大決定，他透過個人Instagram親自宣布完成終身大事，同時也向外界正式告別演藝圈，為長達15年的演員生涯畫下句點。這項突如其來的消息一曝光，立刻引發粉絲與網友熱議。

趙潤宇於2011年透過戲劇「花美男拉麵店」出道，之後陸續出演「繼承者們」、「花郎」等話題作品，逐漸累積知名度，2018年以現役身分入伍並完成兵役。如今選擇在人生的重要節點結婚並引退，雖讓不少粉絲感到不捨，但更多的是對他勇敢追求幸福的祝福。

趙潤宇在貼文中真摯表示，自21歲出道以來，人生幾乎全數投注在「成為演員」這條道路上。一路走來的歲月對他而言彌足珍貴，因此在做出轉身的選擇前，曾經反覆思索許久。直到遇見想攜手共度一生的伴侶，才讓他下定決心，放下熟悉的舞台，為自己的人生開啟全新的篇章。

他坦言，未來希望第一次不以「演員趙潤宇」的身分生活，而是作為一個平凡的人，與想守護一輩子的對象，一起經營踏實、有溫度的日常。他也形容對方不只是交往超過四年的戀人，更是最親近的朋友，是能讓自己安心停下腳步的人。

貼文中，趙潤宇罕見公開與另一半的合照，畫面自然溫馨。他也向一路支持自己的粉絲表達感謝，並請大家以溫暖的心情祝福兩人即將展開的新生活，同時送上新年問候，期盼大家在2026年都能平安健康、幸福相伴。

趙潤宇公開和另一半的生活照。（取材自Instagram）
趙潤宇公開和另一半的生活照。（取材自Instagram）

世報陪您半世紀

南韓

上一則

前TVB港星陳俊安轉戰內地 拍「一笑隨歌」險墜馬

下一則

真人版「航海王2」 全新邪惡勢力曝光

延伸閱讀

神木隆之介揮單 閃婚圈外女友

神木隆之介揮單 閃婚圈外女友
曝光孫藝真「招牌年菜」 玄彬甜比讚 連鄭雨盛也點頭認證

曝光孫藝真「招牌年菜」 玄彬甜比讚 連鄭雨盛也點頭認證
一度憂鬱厭食、暴食 Janet曝曾痛苦3年「邊哭邊吃」

一度憂鬱厭食、暴食 Janet曝曾痛苦3年「邊哭邊吃」
網友群起抵制李千娜 文總發聲「節目將調整相關內容」

網友群起抵制李千娜 文總發聲「節目將調整相關內容」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜