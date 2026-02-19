「繼承者們」趙潤宇閃婚…同步退演藝圈 15年演員生涯畫句點

趙潤宇為愛引退。（取材自xportsnews）

南韓 演員趙潤宇（조윤우）在2026年開始就做出人生重大決定，他透過個人Instagram親自宣布完成終身大事，同時也向外界正式告別演藝圈，為長達15年的演員生涯畫下句點。這項突如其來的消息一曝光，立刻引發粉絲與網友熱議。

趙潤宇於2011年透過戲劇「花美男拉麵店」出道，之後陸續出演「繼承者們」、「花郎」等話題作品，逐漸累積知名度，2018年以現役身分入伍並完成兵役。如今選擇在人生的重要節點結婚並引退，雖讓不少粉絲感到不捨，但更多的是對他勇敢追求幸福的祝福。

趙潤宇在貼文中真摯表示，自21歲出道以來，人生幾乎全數投注在「成為演員」這條道路上。一路走來的歲月對他而言彌足珍貴，因此在做出轉身的選擇前，曾經反覆思索許久。直到遇見想攜手共度一生的伴侶，才讓他下定決心，放下熟悉的舞台，為自己的人生開啟全新的篇章。

他坦言，未來希望第一次不以「演員趙潤宇」的身分生活，而是作為一個平凡的人，與想守護一輩子的對象，一起經營踏實、有溫度的日常。他也形容對方不只是交往超過四年的戀人，更是最親近的朋友，是能讓自己安心停下腳步的人。