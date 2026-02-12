我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

日本女偶像雪中清涼秀 經紀公司拍賣「已清洗」泳衣被罵翻

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本地下偶像女團「PLANCK STARS」成員愛成來來穿著泳裝在大雪中表演。（取材自Ｘ平台）
日本地下偶像女團「PLANCK STARS」成員愛成來來穿著泳裝在大雪中表演。（取材自Ｘ平台）

日本地下偶像女團「PLANCK STARS」日前受邀參加北海道札幌雪祭演出，卻因成員愛成來來在零下低溫、大雪紛飛的戶外舞台上，僅穿學生泳裝登台表演，引發外界熱議。沒想到經紀公司卻打算將泳衣拿出來拍賣，理由卻讓人感到荒唐。

成員愛成來來穿著學生泳裝在戶外大雪中表演，不少網友批評經紀公司未善盡保護責任，「不該以話題性凌駕成員安全」。經紀公司隨後發表聲明致歉，表示當天包含學生泳裝在內的造型屬於成員自行判斷與強烈意願，公司並未強迫或指示，也未事前告知主辦單位相關服裝安排。對於演出內容引發外界不滿與擔憂，公司致上最誠摯的歉意，並坦言將為管理不周負起責任、深刻反省。

但道歉後，經紀公司在官方X發文宣傳PLANCK STARS 14日在名古屋的活動，又一直使用愛成來來在大雪中穿著學生泳裝演出的照片，更讓人匪夷所思的是，經紀公司聲稱為防止成員再穿著學生泳裝上台表演，所以要將泳衣在活動期間拿出來拍賣，這樣成員手邊就沒有泳裝可換，且註明泳衣已經清洗過，並非「原味泳裝」。

經紀公司這樣的舉動，讓許多網友都感到傻眼「讓他們穿著這樣的衣服去參加雪節，進行現場表演，引起轟動，並以這種方式成名，然後把她們穿的衣服賣掉，這簡直太瘋狂了。」、「我認為這只會引發奇怪的反應，從而火上加油。將泳衣拿出來拍賣似乎反而會起到反效果」、「用拍賣來防止類似事件再次發生的想法實在太出乎意料了，我讀到理由的時候都愣住了」。

日本地下偶像女團「PLANCK STARS」經紀公司打算要拍賣成員穿過的泳衣。（...
日本地下偶像女團「PLANCK STARS」經紀公司打算要拍賣成員穿過的泳衣。（取材自Ｘ平台）

拍賣 日本

上一則

張繼聰增重扮拳擊手 肌肉練到「像醫美做的」

下一則

李昀銳發起「批改網球作業」挑戰 粉絲竟交插花作品

延伸閱讀

「斬首論」薛劍現身活動 稱中日關係嚴峻 中國立場不動搖

「斬首論」薛劍現身活動 稱中日關係嚴峻 中國立場不動搖
首次突破九成 日本眾院當選人幾乎清一色修憲派

首次突破九成 日本眾院當選人幾乎清一色修憲派
日外相指台灣是極重要夥伴 台外交部：展現台日深厚情誼

日外相指台灣是極重要夥伴 台外交部：展現台日深厚情誼
返軍國主義…高市倡自衛隊入憲 中批「嘴喊對話，手忙對抗」

返軍國主義…高市倡自衛隊入憲 中批「嘴喊對話，手忙對抗」

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃