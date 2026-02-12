日本女偶像雪中清涼秀 經紀公司拍賣「已清洗」泳衣被罵翻

日本地下偶像女團「PLANCK STARS」成員愛成來來穿著泳裝在大雪中表演。（取材自Ｘ平台）

日本 地下偶像女團「PLANCK STARS」日前受邀參加北海道札幌雪祭演出，卻因成員愛成來來在零下低溫、大雪紛飛的戶外舞台上，僅穿學生泳裝登台表演，引發外界熱議。沒想到經紀公司卻打算將泳衣拿出來拍賣 ，理由卻讓人感到荒唐。

成員愛成來來穿著學生泳裝在戶外大雪中表演，不少網友批評經紀公司未善盡保護責任，「不該以話題性凌駕成員安全」。經紀公司隨後發表聲明致歉，表示當天包含學生泳裝在內的造型屬於成員自行判斷與強烈意願，公司並未強迫或指示，也未事前告知主辦單位相關服裝安排。對於演出內容引發外界不滿與擔憂，公司致上最誠摯的歉意，並坦言將為管理不周負起責任、深刻反省。

但道歉後，經紀公司在官方X發文宣傳PLANCK STARS 14日在名古屋的活動，又一直使用愛成來來在大雪中穿著學生泳裝演出的照片，更讓人匪夷所思的是，經紀公司聲稱為防止成員再穿著學生泳裝上台表演，所以要將泳衣在活動期間拿出來拍賣，這樣成員手邊就沒有泳裝可換，且註明泳衣已經清洗過，並非「原味泳裝」。