觀影說劇／ 瀨戶康史擔綱「鬼娃娃」 日版安娜貝爾驚悚

瀨戶康史再度演出鬼片「鬼娃娃」，被稱為鬼片專業戶。（圖／華映娛樂提供）

被譽為「日版安娜貝爾」的年度恐怖話題作「鬼娃娃」，以層層堆疊的心理驚嚇及詭異壓迫感，獲得觀眾與影評好評，在日本 創下突破18億日圓（約1200萬美元）的亮眼票房。「鬼娃娃」中飾演長澤雅美丈夫的瀨戶康史，因擁有無辜娃娃臉，被導演視為最適合詮釋恐怖片角色的人選。為了替電影宣傳，他更大膽攜帶鬼娃娃「小禮」，深夜勇闖傳聞鬧鬼的殯儀館，掀起網路熱議。

瀨戶康史(左)和長澤雅美在「鬼娃娃」中飾演夫妻。（圖／華映娛樂提供）

「鬼娃娃」由「水男孩」導演矢口史靖執導，他邀請瀨戶康史演出與長澤雅美一起痛失女兒的丈夫忠彥。矢口表示：「瀨戶康史給人的感覺可愛、爽朗，有一種無辜、無害之感，如果他遭遇一連串詭異事件，觀眾會覺得格外可憐。」

瀨戶康史曾以「假面騎士 KIVA」走紅，近年持續透過影視作品與舞台劇 累積實力與人氣。在片中，忠彥作為護理師，面對妻子心理狀態的轉變，展現比一般人更強大的理性與包容。他表示：「雖然失去孩子令人悲傷，但不能因此停留原地，留下來的人必須抱著希望活下去。我以這種心情來詮釋忠彥。」

瀨戶康史曾演出過「咒怨～黑色少女」、「貞子 3D」、「凶宅怪談」等多部恐怖片，可說是鬼片專業戶。他透露自己本身也是鬼片愛好者，並表示人偶是日常生活中常見的存在，因此更容易引發不安與想像。在電影中，隨劇情推進，瀨戶康史對人偶的態度也從最初驚嚇排斥，逐漸轉為接受，甚至能自然地與人偶互動、合照。他笑說：「一開始我也覺得人偶很可怕，但拍攝過程中慢慢覺得它挺可愛，甚至會對它說『小禮，早安』。」他認為這種把不尋常視為日常的過程，是電影最令人毛骨悚然的地方。

現實生活中，瀨戶康史已與女星山本美月結婚生子，2023年迎來第一個孩子。身分轉變讓他在詮釋痛失愛女後仍試圖維持家庭的角色時，更能貼近現實。他也表示，與長澤雅美在「信用詐欺師JP-英雄篇-」及「消失的豪門妻」中曾合作過，但飾演夫妻仍是首次，對於彼此合作默契表示相當滿意，讚賞長澤雅美「總是得體又貼心，面對同戲的前輩會透過幽默拉近距離」。

為宣傳電影，瀨戶康史抱著鬼娃「小禮」參與網路節目「DENNIS的恐怖YouTube 」錄影，深夜在廢棄殯儀館進行靈異探險。現場不僅傳出詭異水滴聲，甚至在空無一人的環境下出現女性聲音及尖叫，讓瀨戶康史也臉色蒼白。影片上傳後吸引超過88萬人次觀看，也成功引起更多恐怖片迷的關注。

電影故事圍繞鈴木一家展開，佳惠（長澤雅美飾）與忠彥（瀨戶康史飾）痛失愛女芽衣後，生活籠罩陰影。佳惠在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的人偶，視其如過世女兒般呵護，精神狀態逐漸恢復。然而，家中迎來新生命真衣後，人偶最終被遺棄，數年後真衣再次發現人偶，並將它視為玩伴，怪事接連發生，人偶成為家庭無法擺脫的詭異存在，逐步侵蝕日常生活。