戲說從頭╱裴仁爀合體盧正義「給你宇宙」契約同居育兒

盧正義、裴仁爀(左)主演「給你宇宙」。（取材自Instagram）

韓劇 「給你宇宙」近日正式開播，該劇由新生代女神盧正義、實力派男星裴仁爀及長腿男神朴栖含領銜主演，講述一對初次見面就互看不順眼的「親家男女」，因為一場意外，不得不共同撫養20個月大的姪子「宇宙」，進而展開一段雞飛狗跳的同居羅曼史。

據「噓！星聞」報導，在首播的1、2集中，盧正義飾演的「禹賢真」展現了極致的生存能力。劇中她原本與相依為命的姐姐禹賢珠（朴智賢飾）感情深厚，怎料姐姐因車禍驟逝，留下年幼的姪子。盧正義將失去至親的哀慟隱忍於心，轉身扛起育兒重擔，更因面試與租屋問題，與「姻親對象」宣泰亨（裴仁爀飾）展開驚險的「限時同居」，層次分明的演技獲得觀眾好評。

盧正義(右)、裴仁爀主演「給你宇宙」。（取材自Instagram）

除了同居組的火花，第2集最大的驚喜莫過於朴栖含的登場。他擺脫前作「濁流」中的硬漢形象，變身為食品公司的高冷才子「朴潤成」。作為禹賢真的初戀，他不僅在廚藝評鑑會上以專業魅力征服高層，更在面試名單中一眼認出賢真。兩人大學時期的秘密往事，以及未來在職場上的重逢，成為接下來劇情的一大看點。

然而，收視成績卻傳出小遺憾。根據韓媒topstarnews報導，Nielsen Korea統計，「給你宇宙」首集以1.9%起跑，第2集則下滑至1.3%，創下開播以來的新低。儘管收視暫時遇冷，但隨著第3集預告曝光，賢真正式進入公司與朴潤成重逢，以及她與裴仁爀這對「菜鳥爸媽」正式開啟合約同居生活，劇情節奏明顯轉快。

「給你宇宙」探討喪親之痛、熱血青春與育兒挑戰的療癒劇，是否能靠著三位主角的化學反應逆襲收視率仍讓人期待。