才爆逃稅… 金宣虎昔日拍戲疑起生理反應 舊劇照被瘋傳

圖為金宣虎粉絲見面會照片。（記者沈昱嘉／攝影）

南韓 男神金宣虎憑藉「海岸村恰恰恰」暴紅，即便歷經感情風波，仍靠著堅實演技與親民形象站穩一線地位。然而人紅是非多，近期他才因南韓國稅局 的追稅爭議備受關注，沒想到屋漏偏逢連夜雨，網路上竟流傳一段他過往拍片的片段，畫面中因疑似出現明顯的「生理反應」，讓下半身意外成為討論焦點，令粉絲直呼：「這畫面太震撼，不知道該看哪裡！」

金宣虎遭挖拍戲時疑出現「起生理反應」。 （取材自微博）

據「噓！星聞」報導，近日南韓影視圈動盪不安，多位藝人傳出被列入國稅局的「重點觀察名單」。金宣虎事後則透過經紀公司Fantagio發聲明澄清，表示他於2024年初為演藝活動設立公司，並在2025年2月簽約前透過該公司結算收入，後因可能引發誤解已停止運作。公司強調，簽約後所有款項皆直接支付給金宣虎本人，與該公司無關，目前也已辦理停業，相關稅 款除繳納公司稅外，個人所得稅亦完成補繳。

雖然稅務風波已透過聲明止血，但話題尚未完全冷卻，又有網友翻出他早期的影視片段。畫面中，女演員正對躺著的金宣虎進行人工呼吸，或許是因褲子材質柔軟貼身，加上拍攝角度關係，金宣虎胯下處隆起形狀相當明顯。

畫面一出，有網友也紛紛討論是哪部戲劇。眼尖網友進一步比對後發現，是金宣虎於2017年出演的電視劇「最強送餐員」。