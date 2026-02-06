我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

才爆逃稅… 金宣虎昔日拍戲疑起生理反應 舊劇照被瘋傳

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為金宣虎粉絲見面會照片。（記者沈昱嘉／攝影）
圖為金宣虎粉絲見面會照片。（記者沈昱嘉／攝影）

南韓男神金宣虎憑藉「海岸村恰恰恰」暴紅，即便歷經感情風波，仍靠著堅實演技與親民形象站穩一線地位。然而人紅是非多，近期他才因南韓國稅局的追稅爭議備受關注，沒想到屋漏偏逢連夜雨，網路上竟流傳一段他過往拍片的片段，畫面中因疑似出現明顯的「生理反應」，讓下半身意外成為討論焦點，令粉絲直呼：「這畫面太震撼，不知道該看哪裡！」

金宣虎遭挖拍戲時疑出現「起生理反應」。 （取材自微博）
金宣虎遭挖拍戲時疑出現「起生理反應」。 （取材自微博）

據「噓！星聞」報導，近日南韓影視圈動盪不安，多位藝人傳出被列入國稅局的「重點觀察名單」。金宣虎事後則透過經紀公司Fantagio發聲明澄清，表示他於2024年初為演藝活動設立公司，並在2025年2月簽約前透過該公司結算收入，後因可能引發誤解已停止運作。公司強調，簽約後所有款項皆直接支付給金宣虎本人，與該公司無關，目前也已辦理停業，相關稅款除繳納公司稅外，個人所得稅亦完成補繳。

雖然稅務風波已透過聲明止血，但話題尚未完全冷卻，又有網友翻出他早期的影視片段。畫面中，女演員正對躺著的金宣虎進行人工呼吸，或許是因褲子材質柔軟貼身，加上拍攝角度關係，金宣虎胯下處隆起形狀相當明顯。

畫面一出，有網友也紛紛討論是哪部戲劇。眼尖網友進一步比對後發現，是金宣虎於2017年出演的電視劇「最強送餐員」。

南韓 國稅局 關稅

上一則

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

下一則

都遇喪女痛… 白冰冰安慰S媽 喊話具俊曄：不能傷心下去

延伸閱讀

白宮不給關稅調升時間表 南韓憂牽動更多敏感議題

白宮不給關稅調升時間表 南韓憂牽動更多敏感議題
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
7月完婚？ 南韓影帝河正宇交往車貞媛 婚事仍未定

7月完婚？ 南韓影帝河正宇交往車貞媛 婚事仍未定
涉逃漏稅疑雲 金宣虎致歉補稅、公司停運

涉逃漏稅疑雲 金宣虎致歉補稅、公司停運

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留