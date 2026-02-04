戲說從頭╱玉木宏最想陪孩子入睡 「爸氣」一句話融化全場

玉木宏已經從偶像升格人父。（圖/friDay影音提供）

由玉木宏主演的日劇 「專業保險 調查員· 天音蓮」將開播，玉木宏在劇中飾演一名保險調查公司的調查員，被問到「最想投保的珍貴事物」時，選擇了與孩子一同入睡的時間；他坦言，即使有時無法在孩子清醒時回到家，只要能看到睡臉、陪著入睡，就會覺得「一天完整畫下句點」。

「專業保險調查員· 天音蓮」以調查「與保險金相關的事件與事故」為核心，舞台設定在一間專門追查保險金詐欺疑雲的保險調查公司。玉木飾演的天音蓮，是為了查明真相不惜採取非常手段的最強保險調查員，既能冷靜佈局、迷惑對手，也會在案件背後傾聽受害者心聲，與個性各異的夥伴合作，逐一破解圍繞保險金而生的疑案，在娛樂節奏中描寫制度漏洞與人性選擇。

被問到「如果要投保，最想守住的是什麼」時，玉木宏透露，自己很珍惜與孩子相處的每一刻，但現實中常因工作行程，無法在孩子清醒時回到家。「即便只是看看睡臉，也會覺得很開心，躺在旁邊一起睡，就會有『今天結束了』的感覺。」

他形容，那是一段讓人安心、也想好好守住的時間。玉木宏表示自己平時會和孩子一起睡，但因為孩子睡相不佳，常常被「直接踢到臉」，笑稱這已是家常便飯。至於遇到這種情況會怎麼做，他則淡淡地回答：「就溫柔地把腳移開。」一句話帶過，卻讓現場被他身為父親的從容與溫度融化。

玉木宏這次新作的搭檔由岡崎紗繪飾演，兩人首度合作卻幾乎場場同框，在密集對戲中逐漸培養默契。岡崎也笑曝玉木私下其實相當愛惡作劇，為拍攝現場增添不少輕鬆氣氛。