金宣虎陷稅務爭議 廣告商切割 待播新劇恐卡關

金宣虎捲入稅務爭議，後續發展引發關注。 （取材自IMDb）

憑藉電視劇「愛情怎麼翻譯？」人氣再度攀升的韓星金宣虎，近期捲入稅務爭議。據韓媒「News1」、「Star News」報導，金宣虎遭指控透過涉嫌透過設立家族法人公司規避高額稅率，對此，金宣虎所屬經紀公司 Fantagio 早前否認此事，但律師指出其中的致命關鍵，可能導致金宣虎最高被處以兩年以下的有期徒刑。

根據「Star News」報導指出，金宣虎於2024年1月設立一家表演企劃法人，並由其父母擔任內部董事與監察人。但該公司可能為「空殼公司」，涉嫌透過支付父母薪資及申報法人信用卡支出（含生活與娛樂開銷）等方式，達到實質減稅之效果。

該法人處於「大眾文化藝術企劃業」的未登記狀態，未登記的法人收取結算金的行為是違反現行法律，最高可處以兩年以下的有期徒刑。

另外，隨著風波擴大，廣告商已開始切割，一家服裝品牌BEANPOLE已悄悄將金宣虎的影片及照片設為非公開，成為廣告圈開第一槍切割的品牌。

而他目前有多部作品待播，包括與秀智合作的 Disney + 影集「魅惑」、tvN 電視劇「在議員的保祐之下」以及 TVING 的「Unfriend」（網內人），可說是氣勢正旺。而「Star News」針對此事詢問「魅惑」製作方，官方謹慎表示：「目前具體公開日期尚未確定，若有更新狀況會再行說明。」