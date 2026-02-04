我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

金宣虎陷稅務爭議 廣告商切割 待播新劇恐卡關

娛樂新聞組╱綜合報導
金宣虎捲入稅務爭議，後續發展引發關注。 （取材自IMDb）
金宣虎捲入稅務爭議，後續發展引發關注。 （取材自IMDb）

憑藉電視劇「愛情怎麼翻譯？」人氣再度攀升的韓星金宣虎，近期捲入稅務爭議。據韓媒「News1」、「Star News」報導，金宣虎遭指控透過涉嫌透過設立家族法人公司規避高額稅率，對此，金宣虎所屬經紀公司 Fantagio 早前否認此事，但律師指出其中的致命關鍵，可能導致金宣虎最高被處以兩年以下的有期徒刑。

根據「Star News」報導指出，金宣虎於2024年1月設立一家表演企劃法人，並由其父母擔任內部董事與監察人。但該公司可能為「空殼公司」，涉嫌透過支付父母薪資及申報法人信用卡支出（含生活與娛樂開銷）等方式，達到實質減稅之效果。

該法人處於「大眾文化藝術企劃業」的未登記狀態，未登記的法人收取結算金的行為是違反現行法律，最高可處以兩年以下的有期徒刑。

另外，隨著風波擴大，廣告商已開始切割，一家服裝品牌BEANPOLE已悄悄將金宣虎的影片及照片設為非公開，成為廣告圈開第一槍切割的品牌。

而他目前有多部作品待播，包括與秀智合作的 Disney+ 影集「魅惑」、tvN 電視劇「在議員的保祐之下」以及 TVING 的「Unfriend」（網內人），可說是氣勢正旺。而「Star News」針對此事詢問「魅惑」製作方，官方謹慎表示：「目前具體公開日期尚未確定，若有更新狀況會再行說明。」

Disney

上一則

導演李崗上菜 私房料理找回人味：鴨皮破就不賣

下一則

趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

延伸閱讀

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁
川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審
金宣虎也涉逃稅疑雲 被指「車銀優翻版」經紀公司回應

金宣虎也涉逃稅疑雲 被指「車銀優翻版」經紀公司回應
王玉雯「突然的喜歡」人氣飆升 多段情史被挖

王玉雯「突然的喜歡」人氣飆升 多段情史被挖

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗