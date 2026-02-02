繼直播攀台北101後 Netflix將再直播3月BTS回歸演唱會

我的頻道

編譯簡國帆／綜合外電
Netflix將串流直播韓團防彈少年團（BTS）於3月舉行的回歸演唱會，可能是Netflix歷來規模最大的韓流活動直播。(美聯社)
製播「黑白大廚」等火紅南韓美食節目的Netflix，將串流直播韓團防彈少年團（BTS）於3月舉行的回歸演唱會，可能是Netflix歷來規模最大的韓流活動直播。

BigHit Music在3日表示，BTS將在首爾時間3月21日晚間8時，於首爾光化門廣場舉行「BTS回歸：Arirang」，為3月20日發行的新專輯「Arirang」造勢，為BTS三年多來首度「合體」現身，也是韓流團體首度在該場所舉行獨立演唱會。

Netflix將在全球超過190國串流直播這場演唱會，是該平台歷來首度即時轉播在南韓舉行的大型活動，至於要如何觀賞，Netflix表示稍後將公布詳細資訊。此外，關於籌備這場演唱會的紀錄片「BTS：回歸」，將在3月27日上線，爭搶全球廣大的「A.R.M.Y」（BTS粉絲）商機。

這場活動也凸顯Netflix政績其搶進亞太地區的大規模直播，例如赤手獨攀傳奇人物霍諾德攀爬台北101的節目「赤手獨攀台北101」，在直播當天吸引約620萬人次觀賞，並計劃在日本串流轉播世界棒球經典賽（WBC）。

