李棟旭台北逛街被認出 自嘲：幸好還有人氣

李棟旭說抵台後趁空在台北街頭趴趴走，沿路被不少人認出來。（記者王聰賢／攝影）

南韓 男神李棟旭暌違八年再辦台北粉絲見面會，近日在台大體育館和粉絲們相見歡。李棟旭表示，相隔許久再次造訪台灣，感覺新鮮又舒服，抵台後趁空在台北街頭趴趴走，沿路被不少人認出來，讓他幽默自嘲：「幸好人氣還在。」

為了滿足台灣粉絲們，李棟旭在見面會上回答許多關於近況和心情的提問。說到2026年的新年計畫，李棟旭希望能更常跟父母聯絡，原來是他去年接到爸爸的電話，念他：「你可以自己一個人活得很好，都不用跟家人聯絡嗎？」讓李棟旭只能認錯，但他強調家人是珍貴的存在，希望今年能提高聯絡的頻率。

他也許願2026年可以偷偷赴台旅遊，因為至今赴台五、六次，每次都是因為工作，希望有機會單純來觀光，「大家如果在街上碰到我，請不要太激動喔」。

44歲的李棟旭是南韓演藝圈出名的凍齡男神，可惜當天活動一度發生溝通不良的狀況，將攝影記者拒於門外，最後活動開始前韓方同意開放攝影，但從李棟旭現身開始僅拍了五分鐘就清場，沒辦法捕捉更多他帥氣的模樣。

對於粉絲驚喜準備手機燈海應援，李棟旭表示：「轉身的時候真的嚇一跳！」由於粉絲準備的影片有用到AI 合成的歌曲功能，李棟旭就直呼：「感謝ChatGPT！感謝黃仁勳 先生！」

他也再度喊話台下粉絲，「雖然你們用AI，但我還是會唱現場。」並以歌手John Park的「Thought of you」為見面會畫下句點。