觀影說劇／全鐘瑞拍「末路雙嬌」 寒夜拿鏟子挖墳

記者陳穎／綜合報導
全鐘瑞在「末路雙嬌」飾演以精湛駕駛技術維生的女子「道敬」。(圖／采昌提供)
全鐘瑞在「末路雙嬌」飾演以精湛駕駛技術維生的女子「道敬」。(圖／采昌提供)

韓劇「D.P.：逃兵追緝令」、「寄生獸：灰色部隊」製作團隊打造的年度犯罪話題電影「末路雙嬌」，由韓韶禧、全鐘瑞兩位實力派女星攜手主演，被外界視為今年最受矚目的南韓犯罪電影之一。

憑藉「燃燒烈愛」一舉嶄露頭角、被譽為「怪物新人」的全鐘瑞透露，自己一拿到「末路雙嬌」劇本就立刻被吸引，直覺認定「非演不可」。她坦言，能與同齡的韓韶禧共同擔任雙女主角，是難得的緣分，甚至形容兩人的合作像是「命中注定」。

拍攝過程相當艱辛，全鐘瑞回憶，片中有多場高強度場面，其中「挖墳」戲碼更是她人生第一次拿鏟子挖墳，再加上幾乎全片都在夜間拍攝，長時間夜戲讓體力迅速透支。她苦笑說：「天氣很冷，吃飯又容易想睡，幾乎連飯都沒能好好吃。」即便如此，她仍大讚韓韶禧在片場展現高度專業，成為彼此最大的支撐，也讓兩人從合作夥伴變成無話不談的好友。

全鐘瑞在片中飾演以精湛駕駛技術維生的女子「道敬」，為了翻轉人生，不惜鋌而走險偷走黑錢與金條，卻因此捲入致命追殺。她形容這個角色外表強悍，內心卻脆弱不安，「像玻璃珠一樣，不知道會往哪裡彈，隨時可能碎裂」，這樣的反差正是她最著迷之處。

她也透露，自己希望角色具有高度辨識度，因此和造型團隊反覆討論，甚至親自參與服裝設定，盡量簡化造型，讓觀眾在腦海中留下最鮮明的畫面。全鐘瑞直言，希望透過這部作品，讓商業犯罪片展現更大膽、原始且真誠的能量。

談到與韓韶禧的合作，全鐘瑞表示，兩人最初是透過社群私訊認識，彼此身為演員，有許多不用多說就能理解的共鳴，也因此迅速拉近距離。她感性地說：「同齡雙女主的作品真的很少，所以拍攝時我一直想著，未來還會不會再有這樣的機會。」

至於片中大量追逐與動作戲，全鐘瑞坦言實際拍攝遠比想像中消耗體力，幾乎只剩下「拍戲和睡覺」的生活節奏，但也因為身邊有韓韶禧並肩作戰，讓她撐過最疲累的時刻。被問到男友、同時也是她曾合作「聲命線索」的導演李重賢是否會吃醋，她則笑說：「他一直都很支持我所有的人際關係。」

韓韶禧、全鐘瑞在「末路雙嬌」並肩作戰。(取材自YouTube)
韓韶禧、全鐘瑞在「末路雙嬌」並肩作戰。(取材自YouTube)

