「韓國製造」台韓霸榜 玄彬飆戲鄭雨盛 笑稱：我絕非渣男

記者梅衍儂／綜合報導
玄彬強調自己的角色絕非渣男。（圖／Disney+提供）
玄彬強調自己的角色絕非渣男。（圖／Disney+提供）

韓星玄彬、鄭雨盛雙男神對決大作「韓國製造」在台灣、南韓連日霸榜Disney+收視第一，玄彬在劇中周旋在陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安之間，日前訪談，他開玩笑強調自己的角色絕非渣男，「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物」，因此自己才會在某些時刻對她們產生共鳴。

玄彬與鄭雨盛的正面對決更迎來新高潮，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄。鄭雨盛坦言自己和玄彬的角色「有著宿命般的衝突」，兩人在劇中總是針鋒相對，甚至在片場也是如此。

鄭雨盛表示：「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣。」他飾演的檢察官張健榮，因父親毒癮發作時殺害母親，對所有吸毒、販毒者深惡痛絕，「簡直是正直到格格不入的角色」。

「韓國製造」敘述在動盪的1970年代韓國，玄彬飾演的「白冀兌」過著危險的雙面生活。在金錢和權力的誘惑下，白冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力。然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。

玄彬（左）與鄭雨盛（右）在「韓國製造」正面對決，迎來新高潮。（圖／Disney+...
玄彬（左）與鄭雨盛（右）在「韓國製造」正面對決，迎來新高潮。（圖／Disney+提供）

玄彬 南韓 日本

