我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

告別12年「偵訊女王」迎最終章 天海祐希感性道謝

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天海祐希主演日劇「女王偵訊室」廣受好評。（圖／friDay影音提供）
天海祐希主演日劇「女王偵訊室」廣受好評。（圖／friDay影音提供）

天海祐希主演的friDay影音同期跟播日劇為替完結篇造勢，劇組直接把劇中使用的偵訊桌椅搬到舞台上，現場抽籤決定誰來偵訊、誰被偵訊，再拿觀眾事前投稿的問題即時發問。2014年開播以來，走過12年歲月，終於迎來完結篇劇場版。她回顧這段歷程，感謝共演者與所有工作人員在各自崗位上的付出，才能讓這部作品在日本眾多的刑警劇中獨樹一格。

天海祐希向廣大觀眾表達感謝之意：「能一路走到現在，全都是托大家的福。」她坦言每一季、每一集的完成都並不容易，無論是連續劇，還是劇場版，都希望大家能一起走到最後，正因為團隊的堅持與觀眾的陪伴，才讓「女王偵訊室」成為一段無法取代的旅程，電影版則是日劇版播畢後獻給觀眾的感謝之作。

電影版原定於2023年6月上映，因飾演首相的市川猿之助涉入事件延期，最終由石丸幹二接任該角色並重新補拍場面，才順利完成作品。天海也提到：「請務必在大銀幕上，見證『女王偵訊室』的最後時刻。」從第一季開播以來，她所飾演的真壁有希子，透過偵訊桌前的攻防戰，成為觀眾心中堅強而溫柔的象徵，這次終於將在劇場版中畫下句點。

劇組在宣傳時，直接把劇中使用的偵訊桌椅搬到舞台上，替「女王偵訊室」完結篇造勢，並現場抽籤決定誰來偵訊、誰被偵訊，再拿事前徵求的投稿問題即時發問，還有人問「太喜歡天海小姐了，導致交不到男朋友，該怎麼辦？」現場笑聲不斷。

對於日劇版第5季完結以及即將上映的電影版，天海祐希感性表示：「這一路並不是一條平坦的道路。多虧了一直等待著我們的粉絲，以及給予支持的工作人員，電影終於要上映了。我懷著12年的感謝之情，希望這份心意能傳達到全國各地。」她也許下「希望未來能以不同的形式再與各位相見」的心願。

日劇 日本

上一則

電影是快樂泉源 許鞍華：只要走得動就繼續拍

下一則

產後2個月神速回歸「天王嫂」方媛變身古裝美人

延伸閱讀

陪伴12年的偵訊女王說再見 天海祐希感性告白觀眾

陪伴12年的偵訊女王說再見 天海祐希感性告白觀眾
陸女星遭爆「動手毆打助理」錄音檔瘋傳 本人認錯道歉

陸女星遭爆「動手毆打助理」錄音檔瘋傳 本人認錯道歉
非洲取景、實彈爆破…「用武之地」求寫實 導演曝拍攝祕辛

非洲取景、實彈爆破…「用武之地」求寫實 導演曝拍攝祕辛
非洲取景、實彈爆破… 導演申奧揭「用武之地」拍攝秘辛

非洲取景、實彈爆破… 導演申奧揭「用武之地」拍攝秘辛

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單