陪伴12年的偵訊女王說再見 天海祐希感性告白觀眾

天海祐希主演日劇「女王偵訊室」廣受好評。(friDay影音提供)

天海祐希主演的friDay影音同期跟播日劇 「女王偵訊室」2014年開播以來，走過12年歲月，終於迎來完結篇劇場版。她回顧這段歷程，感謝共演者與所有工作人員在各自崗位上的付出，才能讓這部作品在日本眾多的刑警劇中獨樹一格。

天海祐希向廣大觀眾表達感謝之意：「能一路走到現在，全都是托大家的福。」她坦言每一季、每一集的完成都並不容易，無論是連續劇，還是劇場版，都希望大家能一起走到最後，正因為團隊的堅持與觀眾的陪伴，才讓「女王偵訊室」成為一段無法取代的旅程，電影版則是日劇版播畢後獻給觀眾的感謝之作。

電影版原定於2023年6月上映，因飾演首相的市川猿之助涉入事件延期，最終由石丸幹二接任該角色並重新補拍場面，才順利完成作品。天海也提到：「請務必在大銀幕上，見證『女王偵訊室』的最後時刻。」從第一季開播以來，她所飾演的真壁有希子，透過偵訊桌前的攻防戰，成為觀眾心中堅強而溫柔的象徵，這次終於將在劇場版中畫下句點。

對於日劇版第5季完結以及即將上映的電影版，天海祐希感性表示：「這一路並不是一條平坦的道路。多虧了一直等待著我們的粉絲，以及給予支持的工作人員，電影終於要上映了。我懷著12年的感謝之情，希望這份心意能傳達到全國各地。」她也許下「希望未來能以不同的形式再與各位相見」的心願。