我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玩具包裹藏850隻活烏龜 紐約華男走私判兩年

南加暴風雨侵襲內陸多地 交通癱瘓、設臨時收容所

陪伴12年的偵訊女王說再見 天海祐希感性告白觀眾

記者梅衍儂／即時報導
天海祐希主演日劇「女王偵訊室」廣受好評。(friDay影音提供)
天海祐希主演日劇「女王偵訊室」廣受好評。(friDay影音提供)

天海祐希主演的friDay影音同期跟播日劇「女王偵訊室」2014年開播以來，走過12年歲月，終於迎來完結篇劇場版。她回顧這段歷程，感謝共演者與所有工作人員在各自崗位上的付出，才能讓這部作品在日本眾多的刑警劇中獨樹一格。

天海祐希向廣大觀眾表達感謝之意：「能一路走到現在，全都是托大家的福。」她坦言每一季、每一集的完成都並不容易，無論是連續劇，還是劇場版，都希望大家能一起走到最後，正因為團隊的堅持與觀眾的陪伴，才讓「女王偵訊室」成為一段無法取代的旅程，電影版則是日劇版播畢後獻給觀眾的感謝之作。

電影版原定於2023年6月上映，因飾演首相的市川猿之助涉入事件延期，最終由石丸幹二接任該角色並重新補拍場面，才順利完成作品。天海也提到：「請務必在大銀幕上，見證『女王偵訊室』的最後時刻。」從第一季開播以來，她所飾演的真壁有希子，透過偵訊桌前的攻防戰，成為觀眾心中堅強而溫柔的象徵，這次終於將在劇場版中畫下句點。

對於日劇版第5季完結以及即將上映的電影版，天海祐希感性表示：「這一路並不是一條平坦的道路。多虧了一直等待著我們的粉絲，以及給予支持的工作人員，電影終於要上映了。我懷著12年的感謝之情，希望這份心意能傳達到全國各地。」她也許下「希望未來能以不同的形式再與各位相見」的心願。

日劇

上一則

朱孝天認了 抹黑相信音樂和阿信 承認情緒失控 爆料非事實

延伸閱讀

不怕化學過敏 家政女王用天然自製噴霧劑消除室內異味

不怕化學過敏 家政女王用天然自製噴霧劑消除室內異味
學鋼琴不失智 鋼琴女王分享稻香日照教學兩年多 長輩從DoReMi到登台

學鋼琴不失智 鋼琴女王分享稻香日照教學兩年多 長輩從DoReMi到登台
3生肖女婚前溫柔「婚後變了」 她秒變女強人

3生肖女婚前溫柔「婚後變了」 她秒變女強人
新聞女王變廣告女王？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

新聞女王變廣告女王？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
李亞萍（左）和兒媳柔柔一起上節目。圖／鴻凱娛樂提供

73歲李亞萍驚曝失智 「分不清白天黑夜」靠服藥控制病情

2025-12-18 13:31

超人氣

更多 >
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕

播放狗吠+嬰兒哭+警報 華裔夫婦長期擾鄰被捕
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘