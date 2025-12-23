波瑠結婚了 曾到台灣拍戲 被炎亞綸說「牙齒很大顆」

波瑠在台灣拍攝「路~台灣Express~」。(圖／公視提供)

日本 女星波瑠與男星高杉真宙23日分別各自在社群上，宣布結婚喜訊。日媒報導兩人12月初就登記結婚，並低調舉辦只邀請至親好友參加的婚禮，如今正式公開喜訊。據「體育日本」報導，波瑠與高杉真宙交往兩年，2023年春天兩人合作演出電視劇「Mr.新娘」（わたしのお嫁くん）而相識，加上雙方都喜歡網路遊戲，戲拍完後幾個月，兩人才開始正式交往。

波瑠曾經到台灣拍戲「路~台灣Express~」，由公視與日本NHK攜手改編、合力製作的3集迷你電視影集，也是首部以台灣高鐵 興建、營運為背景的電視劇，2020年5月16日首播，同步在台灣及日本播出。

影片來源：YouTube@公視

「路~台灣Express~」故事主軸，是日本「日之丸基礎公共建設輸出項目」首波項目台灣高速鐵道，也就是「台灣高鐵」，原本車輛系統的優先議約權一直以來都是由歐聯掌握，但在1999年末翻轉結果，由日本最終取得了車輛系統的優先議約權，而故事也由此展開。

進公司已4年的多田春香（玻瑠飾）被公司派去台灣。對於春香而言，台灣有著她大學暑假初訪時惋惜的回憶。與偶遇的台灣青年Eric一起歡度一天後，無心之下失去了聯絡方式。在嘗試不同方法尋找Eric卻無下落後，春香決定將此回憶封閉從此不再去台灣。六年後的今天，春香以新幹線建設團隊一員，再次踏上這個土地。

公視介紹指出，以台灣高鐵從標案到開通為故事舞台，描寫台日間三個世代糾葛的情感，隨著台灣高鐵的興建而展開。四組人物看似不相干的人生，四條平行又交錯的故事線，圍繞著台灣高鐵交織成綿密的網絡，隨著高鐵建設的進行，故事人物們在這片土地上認真生活、努力追夢，慢慢找出屬於自己的人生。

2020年5月15日首播記者會，包括炎亞綸 、邵雨薇、楊烈、梁正群、安娜李等主要演員出席，暢談與日本團隊合作拍戲趣事，提到女主角波瑠，炎亞綸坦言因語言關係，加上自己「很害羞」，私下面對面不太敢直視對方眼睛，因此注意到的就是波瑠「牙齒很大顆」，笑說原本還對自己牙齒頗為自豪，一看到波瑠，直呼：「我輸了」。

波瑠曾提到，一場逛台北傳統市場的戲碼，讓她嚇了一跳，「我看到市場裡的豬肉以原始的樣貌呈現，一開始很不習慣，覺得非常震驚。也看到了台灣在吃飯和生活、食物流通上充滿活力，那天讓我印象很深刻。」 「路」劇導演在台灣各地取景拍攝，場景遍布全台灣，這也是日本戲劇首次拍攝台灣阿美族豐年祭。波瑠也讚賞台灣的多樣性，表示：「能在台灣拍攝一圈，果然只有這個故事才可以。」不管是豐年祭，還是劇中經常出現的由林美秀飾演老闆娘經營的食堂，都呈現出台灣人可愛親切的一面。