「江南大叔」PSY爆非法取得藥物 經紀公司遭韓警搜查

娛樂新聞組╱綜合報導
以一首「江南Style」紅遍國際的韓國歌手PSY爆出涉嫌非法取得藥物，其經紀公司及車輛等遭到警方扣押搜查。（路透）
以一首「江南Style」紅遍國際的南韓歌手PSY爆出涉嫌非法取得藥物，其經紀公司及車輛等遭到警方扣押搜查。

中央社引述KBS電視台等韓媒報導，PSY涉嫌從2022年至近期都在未進行面對面診察的情況下，從首爾一家大學醫院取得抗焦慮藥物「贊安諾」（Xanax）和安眠藥「使蒂諾斯」（Stilnox），並透過經紀人等第三方代為領藥。

贊安諾和使蒂諾斯都是用於治療睡眠障礙與不安症狀、憂鬱症的藥品，因為依賴性及成癮性大，需要跟醫生當面進行診察後才能取得處方。

警方已經將PSY及涉嫌為他開處方的大學醫院教授列為嫌疑人立案調查。

PSY所屬經紀公司P NATION今天發表聲明，說明PSY被診斷出患有慢性睡眠障礙，一直都在醫療團隊的處方下服用安眠藥，強調他服用的是「醫療團隊指導下取得定額藥量的處方」。

對於代領藥的嫌疑，聲明承認過程中確實有第三方代領藥品的狀況發生，警方最近正在就此調查，但強調「沒有代理開處方」的狀況。經紀公司也表示，會積極配合當局要求，之後也會根據法律程序採取必要措施。

南韓 憂鬱症

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

更多 >
