濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

日本歌手濱崎步在上海演唱會被取消，她與團隊仍在空蕩蕩的館場唱完整場並謝幕。（取材自臉書「浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）」）

日本 歌手濱崎步日前原定在上海的演唱會被取消，她在沒有觀眾的會場從第一首演唱到安可曲。她昨晚在臉書和IG分享演唱會演出和謝幕的多張照片，照片可見1萬4000個座位空無一人，她並以英文撰文向中日工作團隊和全球粉絲致謝。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專分享並翻譯濱崎步的圖文，網友直呼感動，「這就是敬業精神」。

林氏璧表示，濱崎步11月29日上海演唱會在舞台搭建完成後臨時遭到取消。錯愕之餘，濱崎步卻沒有離開，選擇留在場館內，面對1萬4000個空位，按照預定完成了一整場演唱會，「連安可曲都唱了」，並全程錄影，希望未來能公開分享回饋給歌迷。之後，濱崎步IG限動還狂轉了數個台灣媒體報導，證實了有這場演唱會的存在。

濱崎步昨晚公開了這場演唱會的照片。並以英文發文：「面對1萬4000個空位，但我卻感受到了來自世界各地步迷們滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。我由衷感謝200位中國和日本的工作人員、樂團成員和舞者，是你們讓這個舞台得以實現」。

其他網友表示，「很佩服她，雖然被阻撓舉行，但是卻能做出對粉絲有個交代，感覺也會讓自己想到很多，碰到困難時要怎麼處理」、「值得鼓勵！下次來台灣買爆門票」、「令人尊敬有智慧又有才華的藝術家」、「敬業的步姊，由衷佩服她，這樣的作法好感動」、「步姐氣度真的很好」、「什麼叫職人精神，這就是」。