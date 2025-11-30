小池徹平回歸「死亡筆記本」 外表凍齡卻喊「老了」

我的頻道

記者梅衍儂／綜合報導
柿澤勇人(左）、小池徹平為經典漫畫「死亡筆記本」音樂會赴台宣傳。（記者林士傑／攝影）
經典日本漫畫「死亡筆記本」衍生的音樂劇滿10周年，近期以交響音樂會形式回歸，台灣是全新製作演出的世界唯一站，音樂會於台北流行音樂中心登場，初代音樂劇演員柿澤勇人、小池徹平近日現身記者會，柿澤勇人對2017年在台中國家歌劇院演出念念不忘，直呼：「上次演完一堆粉絲衝向小池徹平，這次我想要雪恥！」

外表凍齡，但也不得不服老，小池徹平笑說和上次演出時最大的不同，就是感受到自己的老化。當年他在台演完隔年2018年就宣布結婚，2019年當爸，2021年成二寶爸，他坦言：「這些年我私人生活變化很大，我有了家庭，也當了爸爸，看事情的角度也不同，對角色的詮釋也有更深體悟。」

小池徹平表示，雖然故事不變，但現在要演出同個角色，心境跟理解度都會不同，「我是很期待。」由於音樂劇演唱方式跟唱流行歌不同，前者需要完全投入角色，比技巧更需要心境的投入。

小池徹平分享，現在訓練體力不是靠健身，而是陪孩子跑跑跳跳，不知不覺就鍛鍊起來了。柿澤勇人在一旁則自嘲明顯老化，像以前能跟小池徹平聊到深夜，隔天仍精神飽滿，現在已沒辦法。

柿澤勇人表示，這或許是他最後一次飾演夜神月，因此會盡情享受，但他也表示：「當年我和小池徹平謝幕時，第一次感受到這麼多人為我們尖叫，讓我有種自己是大明星的錯覺，結果等我們從後台走出來，粉絲不是衝向我，是小池！」一番話引起哄堂大笑，小池徹平在旁忙揮手，謙虛說「沒有啦」，柿澤勇人笑說：「所以這次我要雪恥，看看觀眾是不是衝著我來的。」

