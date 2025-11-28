金宇彬、申敏兒12月結婚 親製喜帖1亮點超甜蜜

申敏兒(右)與金宇彬。（取材自臉書）

南韓 「模範情侶」金宇彬、申敏兒在相守超過十年、共同經歷男方抗癌治療後，終於將在12月20日迎來人生新階段。兩人的婚禮將以不公開形式進行，僅邀請家人與至親參加。隨著婚期逼近，由申敏兒合作15年的造型師在27日公開兩人的婚禮喜帖，立刻在社群掀起熱烈討論。

噓！星聞報導，曝光的喜帖以白底黑線呈現，風格簡潔卻充滿溫度。新郎的旁分髮型、領結，新娘的皇冠、耳環與婚紗，用俐落線條描繪成甜蜜小插圖。最吸引粉絲注意的，莫過於插圖旁的小註記：「圖：申敏兒、文：金宇彬」——代表喜帖完全由準新人親手完成。

喜帖上也寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮，請一同見證！2025年12月20日晚上7時。」溫馨又帶點情侶間的小巧思，被粉絲盛讚「就是他們的風格」。 金宇彬與申敏兒的手繪風喜帖曝光。（取材自Instagram）

金宇彬、申敏兒2015年拍攝廣告相識後公開戀情，交往期間兩人多次被目擊互相支持對方作品。2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒更全程陪伴治療、默默守護，被外界稱為「最強模範情侶」。

除了感情穩定，兩人多年間累積的公益捐款已超過11億韓元，在演藝圈被視為善行代表。如今兩人宣布將步入婚姻，多數粉絲也紛紛興奮留言「神仙眷侶終於結婚了」、「幸福一輩子」、「畫風太可愛，好像看到他們的愛情縮影」。