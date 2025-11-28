我的頻道

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

金宇彬、申敏兒12月結婚 親製喜帖1亮點超甜蜜

娛樂新聞組／綜合報導
申敏兒(右)與金宇彬。（取材自臉書）
申敏兒(右)與金宇彬。（取材自臉書）

南韓「模範情侶」金宇彬、申敏兒在相守超過十年、共同經歷男方抗癌治療後，終於將在12月20日迎來人生新階段。兩人的婚禮將以不公開形式進行，僅邀請家人與至親參加。隨著婚期逼近，由申敏兒合作15年的造型師在27日公開兩人的婚禮喜帖，立刻在社群掀起熱烈討論。

噓！星聞報導，曝光的喜帖以白底黑線呈現，風格簡潔卻充滿溫度。新郎的旁分髮型、領結，新娘的皇冠、耳環與婚紗，用俐落線條描繪成甜蜜小插圖。最吸引粉絲注意的，莫過於插圖旁的小註記：「圖：申敏兒、文：金宇彬」——代表喜帖完全由準新人親手完成。

喜帖上也寫著：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮，請一同見證！2025年12月20日晚上7時。」溫馨又帶點情侶間的小巧思，被粉絲盛讚「就是他們的風格」。

金宇彬與申敏兒的手繪風喜帖曝光。（取材自Instagram）
金宇彬與申敏兒的手繪風喜帖曝光。（取材自Instagram）

金宇彬、申敏兒2015年拍攝廣告相識後公開戀情，交往期間兩人多次被目擊互相支持對方作品。2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒更全程陪伴治療、默默守護，被外界稱為「最強模範情侶」。

除了感情穩定，兩人多年間累積的公益捐款已超過11億韓元，在演藝圈被視為善行代表。如今兩人宣布將步入婚姻，多數粉絲也紛紛興奮留言「神仙眷侶終於結婚了」、「幸福一輩子」、「畫風太可愛，好像看到他們的愛情縮影」。

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

