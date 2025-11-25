10天前才過生日 南韓「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世，享耆壽91歲。（取材自豆瓣電影）
「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世,享耆壽91歲。(取材自豆瓣電影)

南韓「國民爺爺」李順載驚傳25日凌晨辭世，享耆壽91歲。他活躍於演藝圈半世紀，是南韓演藝圈最高齡的現役表演者，先前雖多次被外界關心健康狀況，但身邊友人皆否認他病況不佳。不料，他在本月16日剛喜迎91歲生日，短短數日後傳來離世消息，令各界深感不捨。

李順載曾隨綜藝節目「花樣爺爺」赴台出外景，所到之處都大受歡迎，也掀起長輩出國旅遊探險的風潮。根據「韓聯社」報導，家屬證實李順載於25日凌晨安詳辭世。即使年事已高，他近年仍保持嚴謹的自我管理，頻繁活躍於電視、電影與舞台劇領域，直到最近仍持續參與舞台劇排練，展現對表演工作的深厚熱情。

李順載1934年出生於咸鏡北道會寧，4歲時移居首爾。戶籍雖登記為1935年出生，但他本人多次在訪談中提到自己真正的出生年份為1934年。他自小隨祖父在南大門市場做生意，童年便經歷南韓光復；高中一年級時更遭遇韓戰動盪。

1956年，李順載以電視劇「我要成人」正式出道，之後長期活躍於南韓影視圈。1965年，他成為TBC電視台第一期專屬演員，見證南韓電視產業的早期發展。他主演與客串的作品多達140部以上，甚至曾在最忙碌時一個月內同時演出超過30部作品，堪稱工作狂典範。

代表作包括「愛情是什麼」、「澡堂老闆家的男人們」等國民級電視劇，深受各世代觀眾喜愛。1992年，他更以民主自由黨身分當選第14屆國會議員，投入公共服務，卸任後重返演藝圈，並曾三度擔任南韓放送演技者協會會長。

