中日緊張… aespa登紅白遭抵制 古川雄輝上海見面會取消

記者李姿瑩／綜合報導
aespa遭到日粉抵制。(取材自官方X平台)
中日緊張情勢升溫，藝人也遭到池魚之殃。因演出日劇「惡作劇之吻～Love in TOKYO」暴紅的男星古川雄輝，遺憾宣布12月上海見面會取消；準備參加NHK「紅白歌唱大賽」的aespa，則是因陸籍成員的過往言論，慘遭日本民眾連署抵制。

古川雄輝在大陸仍有一票死忠粉絲支持，成功於7月在杭州舉辦見面會，上海的門票也早已售罄。無奈遇上敏感時期，官方微博發出聲明，表示見面會因「不可避免的原因」取消。

至於近期已經排定演出的其他日本藝人，則低調如期演出。w-inds.的廣州演唱會日前順利落幕，赤西仁和錦戶亮也已抵達上海，以合體形式舉辦演唱會。

在日本工作的陸籍藝人同樣陷入尷尬困境，aespa的大陸成員寧寧（Ningning）的舊貼文被挖出，她曾在2022年分享自己買了可愛的「蕈菇雲造型檯燈」照片，結果大家直覺聯想到原子彈爆炸，批她「缺乏歷史敏感度」。

如今aespa受邀登上NHK「紅白歌唱大賽」，網路已經發起連署抵制，NHK高層為此特地表態：「考慮到日中之間的情勢，我們希望她們能夠出場。」NHK會長稻葉延雄也力挺aespa，希望她們如期登台，傳遞和平的訊息。

