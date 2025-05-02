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女星自爆害怕用Instagram 按下「分享」時心情糾結

記者廖福生／即時報導
改編名導北野武首部愛情小說的電影「老派」，片中二宮和也與波瑠不靠手機共譜戀曲。(車庫娛樂提供)
改編名導北野武首部愛情小說的電影「老派」，片中二宮和也與波瑠不靠手機共譜戀曲。(車庫娛樂提供)

日本演員二宮和也與波瑠合演的新片「老派」以現代為背景的愛情故事，和過去二宮和也所參演的作品而言是十分難得的題材，他分享參演本作的感想時表示，這是過去不曾參演過這類型的作品，自己也覺得很新鮮，「對我而言，我是比較重視不曾看過或較不主流的表現方式，但戀愛題材方面若沒出現常見的橋段，觀眾應該會覺得有一點不足吧！」

在電影中，有蕎麥麵製作體驗、去海邊玩等約會的情節，對於印象深刻的場景，二宮和也表示：「蕎麥麵製作體驗真的太衝擊了！劇本上對於那場戲的描述真的很少，但竟花了一個半小時的時間拍攝，我們就攪和著蕎麥粉，揉成麵糰……製作過程從頭到尾都被攝影機拍下來，我一邊說：『這些畫面一定不會被剪進去吧！』一邊拍攝呢。」

二宮和也此次在片中與「視后」波瑠合作，對於波瑠的印象，二宮和也表示：「從波瑠演員飾演過的角色來看，她給人一種生活方式很謹慎有禮的印象。她的說話方式真的很優雅，即使是突然冒出的話語、行為等，會讓人覺得她一直活得很有規矩。」

波瑠自曝社群發文前超會緊張。(車庫娛樂提供)
波瑠自曝社群發文前超會緊張。(車庫娛樂提供)

但二宮和也也笑說：「另一方面，她還給人一種大叔的感覺，她有這兩種不同的模樣，不管是哪一種，對我而言都很自在。」而對於二宮和也的印象，波瑠表示：「他真的很會聊天，休息時間真的很開心，但他的轉換模式很厲害呢，在閒聊時也能瞬間變成演戲模式，如果換我這樣的話，他就會生氣呢！」二宮和也一聽則吐槽波瑠自己也那樣！波瑠補充說道：「這是部很溫柔的電影，真的很感謝二宮演員營造了那樣的氣氛！」

而相較於現在的數位時代，波瑠對於「類比」的印象則感到很奢侈，她表示：「我原本就很不擅長數位方面的事物，在不清楚SNS的情況下開始使用社群媒體，更新Instagram時也會感到害怕，要花很多時間才會按下『分享』鍵，常心想這樣真的沒問題嗎。」二宮和也聽了則笑說：「沒問題的啦！沒那麼危險啦！」

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