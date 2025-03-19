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李準基遭爆利用空頭公司逃漏稅 國家追討9億韓元他喊冤

記者梅衍儂／即時報導
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李準基。(遠雄創藝提供)
李準基。(遠雄創藝提供)

韓星李準基被爆設立空頭公司避稅，遭國稅局追繳9億稅金！據韓媒「Field News」今（19）日報導，李準基和經紀公司2023年遭首爾江南稅務署調查，發現國稅局向李準基追繳約韓幣9億（約62萬美元）稅金，李準基一度申請「課稅前適法性審查」，但未獲通過，目前正積極再提訴訟中。

李準基於2014年1月成立公司J.G. Entertainment，之後又與另一家公司Namoo Actors簽合約，合約內容是李準基以J.G. Entertainment旗下藝人的名義活動，酬勞先進入Namoo Actors的帳戶，再轉支付給J.G. Entertainment，而非直接支付給李準基本人。

如此一來，J.G. Entertainment便可將收入計入法人收益，並繳納法人稅，然而法人稅的最高稅率為24%，而個人所得稅的最高稅率則高達45%，差異甚大，國稅局認為Namoo Actors支付的酬勞應歸為李準基的個人收入，而非法人收入，並指出J.G. Entertainment與Namoo Actors之間的交易涉及不實稅務發票。

國稅局因此判定李準基是非法避稅，拒絕承認J.G. Entertainment已繳納的法人稅，改為重新徵收個人所得稅，進而對李準基追加韓幣9億的稅金。

對此判定，李準基認為不公平：「國稅廳的決定與過往稅務慣例不同。」Namoo Actors相關人士表示：「李準基尊重國稅機關的決定，因此已全額繳納了稅款，但我們認為這一處分與過往的稅務政策完全不同。」該人士還強調：「此問題不僅在稅務專家間存在爭議，連學術界也持不同意見，因此我們決定向稅務審判院提出訴訟，尋求公平的裁決。」目前李準基已向相關單位提出異議，裁決結果仍待後續審理。

國稅局

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